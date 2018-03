El servicio de OTA de Bilbao descansa por Semana Santa YVONNE FERNÁNDEZ El metro funcionará hasta las dos de la madrugada jueves, viernes y sábado EVA MOLANO Martes, 27 marzo 2018, 01:41

Los conductores que estos días no pongan tierra de por medio y prefieran disfrutar de los atractivos que la capital vizcaína reserva por Semana Santa no tendrán que pasar por ninguno de los 500 parquímetros que hay repartidos por la ciudad. El servicio de estacionamiento regulado, la OTA, se tomará un descanso desde el Jueves Santo hasta el Lunes de Pascua. Aunque el sábado no tiene la consideración de jornada festiva, el servicio se anulará también ese día como sucede con algunos laborables que caen en puente, explicaron fuentes municipales.

Los vizcaínos tendrán más opciones para desplazarse. Metro Bilbao ofrecerá, por primera vez, servicio el jueves, viernes y sábado hasta las dos de la madrugada. Mañana y el domingo, el último servicio finalizará entre las 22.30 y las 23.00 horas. Según el suburbano, el área metropolitana verá incrementada la demanda de transporte por la celebración de eventos que tendrán un gran tirón, como las procesiones y el Basque Fest.