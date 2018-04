«La sentencia de la OTA no le costará un euro a Bilbao» Un usuario hace uso de una de las máquinas de la OTA en Bilbao. / IGNACIO PÉREZ Alfonso Gil asegura que el Ayuntamiento no tendrá que asumir ningún tipo de indemnización a las empresas perjudicadas LUIS LÓPEZ Miércoles, 18 abril 2018, 12:05

Al Ayuntamiento de Bilbao no va a costarle «ni un euro» el conflicto judicial de la OTA, los servicios jurídicos municipales salen «reforzados» con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), y los usuarios del servicio no se van a ver perjudicados. Son las tres ideas en las que este miércoles por la mañana ha incidido el concejal de Movilidad, Alfonso Gil, durante una comparecencia a petición propia para explicar en qué situación se encuentra este asunto.

Hace año y medio el Ayuntamiento adjudicó el servicio a Gertek; luego, la UTE que quedó segunda, Eysa y Cycasa, recurrió al Órgano de Recursos Contractuales de Euskadi (OARC), que le dio la razón en septiembre de 2016. Así que desde hace más de un año, es ésta la que presta el servicio. Pero tanto el Consistorio como la inicial ganadora, Gertek, no se quedaron conformes y recurrieron al TSJPV, quien ha resuelto que la primera adjudicación, la respaldada por los técnicos municipales, estaba bien. Y, por tanto, anula la resolución de la OARC.

El lío judicial aún no ha terminado porque Eysa y Cycasa han pedido una aclaración judicial al Superior antes de decidir si recurren en casación ante el Supremo. Gertek, por su parte, está a la espera de qué hace su competidora antes de pronunciarse. Gil admitió que todo esto está en el aire, pero insistió que no va a suponer quebranto alguno para las arcas municipales. Pero tampoco se aventuró a sacar la bola de cristal para ver el futuro: es posible que ambas firmas tenga derecho a ser indemnizadas. En es caso, no quiso aventurar quién tendrá que hacerles frente (los expertos se inclinan por el Gobierno vasco), aunque no será el Consistorio.

Además, mostró su convencimiento en que la ciudadanía no se verá perjudicada en caso de que haya un nuevo cambio en la empresa que presta el servicio, tras los problemas que dio la anterior transición. En este sentido, aventuró que en uno tres meses el Ayuntamiento tendrá «el cien por cien del control del sistema», lo que supondrá una pista de aterrizaje seguro para cualquier nueva adjudicataria que se haga cargo de la OTA.

Por último, el concejal reconoció el trabajo de los servicios jurídicos municipales (gracias a su recurso la actuación del Ayuntamiento queda respaldada por los jueces y se conjura la posibilidad de hacer frente a indemnizaciones) y de los funcionarios que gestionaron el concurso y cuya decisión inicial resultó ser acertada.

Los grupos de la oposición, por su parte, mostraron sus dudas sobre las implicaciones que puede tener la sentencia, y también sus temores de que una nueva transición genere problemas como los que originó la anterior.