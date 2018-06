Radiografía de la generación nacida después de los millenials Rebeca Lemming. Rugbilari. Ha practicado ballet, hípica, teatro... y ahora rugby. Estudiará Ganadería y le gustaría probar de bombera. «Pero antes, un título». Nacidos entre 1994 y 2010, les definen con 'las cuatro íes', «internet, irreverencia, inmediatez e incertidumbre». Ellos rehúyen los tópicos: ni son vagos ni solo viven del móvil EIDER BURGOS Domingo, 24 junio 2018, 11:01

¿Recuerda dónde estaba hace exactamente 18 años? Porque, afortunadamente, el 'efecto 2000' no acabó con el mundo. Por entonces, la reina del pop Madonna arrasaba con su 'Music' en MTV, 'Gran Hermano' revolucionaba la televisión en España y PlayStation, el ocio juvenil. En 2000 nació el Bilbao Basket.

También Agurne, Xabier, Paule, Rebeca y Ousman., hoy militantes de la 'Generación Z'. Son 'postmillenials', los que abarcan el periodo entre 1994 y 2010. «El cambio de generación lo marcan hechos históricos que modifican la forma en la que nos educamos y socializamos», explica el doctor en Economía y director de la Deusto Business School, Iñaki Ortega. El hecho que marcó un antes y un después en 1994 fue que -además de nacer Justin Bieber- Internet se convirtió en una red de uso público y masivo. Los niños ya no aprenderían a utilizar la red, crecerían con ella.

En su contexto 167.721 es el número de vizcaínos nacidos entre 1994 y 2010. Suponen en el 14,71% de la población en el territorio. En Euskadi, son el 15,37%: esto es, 334.542 jóvenes de 2.175.819 habitantes. Radiografía Un estudio de la Deusto Business School y la consultora Atrevia resume la 'Generación Z' en cuatro principales características que nombran como las 'cuatro íes': internet, irreverencia, inmediatez e incertidumbre. «No aspiran al mismo trabajo toda la vida». ¿Por qué en 1994? Las generaciones se delimitan a partir de hechos que cambian el modo en el que los recién nacidos crecen y aprenden. Los 'Z' empiezan cuando Internet pasó a ser una red pública y se masificó. Ellos no aprendieron a conectarse, se criaron conectados No son 'millenials' Los 'Z' son los siguientes, los 'postmillenials'. Hay diferencias: los 'millenials' vivieron el inicio de la digitalización; los 'Z', su expansión. El rasgo característico de los 'millenials' es el de la frustración de una generación perdida. El de los 'Z', la irreverencia. Las cuatro 'ces' Si la generación Z es tan diferente, también lo es la forma de exprimir su potencial o de entenderles mejor. Para ello está el manual de las 'cuatr0 ces': ciencia, creatividad, cambio continuo y cooperación. Consejos para padres, marcas y empresas.

Este desarrollo digital ha dotado a los 'Z' de unos rasgos distintivos que se resumen en las 'cuatro íes': «internet, irreverencia, inmediatez e incertidumbre», resume Ortega en su libro 'Generación Z'. «También son más creativos y más inclusivos. Y no son pasotas: la política actual les parece antigua, pero creen en otros movimientos que se alinean con su forma de ser». ¿Cómo son los que ahora cumplen 18?

Paule Bilbao. Guitarrista Mucha información, «pero debemos filtrarla»

«Supone pasar a otra fase, es sentirte adulto». La mayoría de edad es para Paule Bilbao casi una responsabilidad: «Por fin puedes votar y expresarte, que no siempre es posible». Porque la suya, aclara esta joven de Muskiz, no es una generación pasota: «Tenemos mucho más presentes otros temas», como el calentamiento global, el feminismo -ella misma milita en un grupo del instituto-. También la tecnología, «que aunque digan que estamos enganchados nos preocupamos más de saber controlarla».

-¿Y sabéis hacerlo?

-Nos llega mucha información y debemos aprender a filtrarla. Hace que nos quedemos en la superficie de todo.

Ese es, señala Ortega, uno de los retos que enfrentan los 'Z': la posverdad y las 'fake news' de las redes sociales, que calan rápido, aprovechando el ansia de inmediatez de las nuevas generaciones. «Lo queremos todo al instante», admite Paule. «Lo notas hasta en la música, si una canción dura seis minutos, ya nadie la escucha».

Ella es la excepción a la regla. A muchas reglas, en realidad: calcula que apenas pasa una hora diaria conectada -Ortega estima que los de su edad invierten el 80% del día-, no tuvo móvil hasta los 13 años y solo tiene dos redes sociales que en realidad son para su banda, Buenas tardes, Comandante. «Me son prescindibles», sostiene.

Aunque sí fue en internet donde encontró las tablaturas con las que aprendió a tocar guitarra de forma autodidacta. Las ventajas de YouTube y páginas especializadas. También donde concentra la 'promo' su cuarteto, que ya no tira de carteles. «No sé si serían efectivos, siempre he vivido con la tecnología». Ahora bien, aunque en la producción sea una nativa digital, a la hora de disfrutar se mantiene tras las fronteras de lo físico: «Sigo comprando discos, me gusta cómo suenan».

Agurne Apezteguia y Xabier Ibáñez. Futuros ingenieros «No trabajaría todos los días más de 8 horas, es un abuso»

«Yo nunca he comprado un disco», reconoce Xabier Ibáñez. «Yo sí, para que me lo firmen», contesta Agurne Apezteguia, «aunque acabo escuchándolo en el móvil».

La Red es, precisamente, la herramienta que ha dotado a los 'Z' de la irreverencia que les otorga Iñaki Ortega: «Ya no dependen de un guía, de dinero... Si tienen una duda en clase, por ejemplo, ya no tienen que recurrir al profesor. Y pueden ser más contestatarios». Aunque aún respetan la figura del docente, Agurne y Xabier reconocen que ahora hay otras vías: «Ya no vas con miedo a no hacer los deberes todos los días, siempre puedes consultarlo en una web».

Estos dos chavales de Amorebieta cumplen con ese perfil 'postmillenial': amistades conectadas -hasta en cuatro redes sociales y la de Mark Zuckerberg ya se les queda vieja-, con ansias de conocer mundo y de un trabajo creativo. Según el estudio de la Deusto Business School, casi un tercio de su generación quiere montar su propia empresa, el 58,2% para poner en marcha ideas propias. Agurne pide por lo alto, le encantaría ser astronauta. «Pero es muy difícil», así que tira a «capitana de barco, haciendo puentes o en energías renovables». Será de las pocas chicas de su edad que se decanten por una ingeniería (las alumnas en ciclos industriales en Euskadi apenas son el 5%), que también estudiará Xabier, que sueña con trabajar «diseñando piezas industriales o buscando soluciones en una empresa».

- ¿Aguantaríais un trabajo que os llevase más de ocho horas?

- No.

Respuesta unánime. «Es un abuso», añade Xabier. Les parece obvio. Lo mismo que la intolerancia al intolerante. «En clase salen muchas conversaciones y hay gente de opiniones muy distintas, pero jamás escucharás a alguien hacer algún comentario racista u homófobo», señala Agurne. Una actitud, dicen, con la que conviven desde pequeños.

Este próximo verano, los dos trabajarán como monitores en un campamento. «Dicen que somos unos vagos, pero yo estudio y ahora trabajo, sabemos sacarnos las castañas del fuego».

Rebeca Lemming. Rugbilari «Oyen que nací en 2000 y piensan que soy una niña»

Pues quien diga que los 'Z' no dan palo al agua no conoce a Rebeca Lemming: toda la vida hizo ballet, unos años de hípica, da clases de teatro y ahora también es rugbilari. Desde hace dos años viste la camiseta del equipo femenino de Durango: «Soy de las veteranas, así que imagínate», ilustra. Ha crecido en una generación más abierta, «pero queda mucho por mejorar». «A veces alguien intenta hacer la gracia y meterse conmigo por ser chica rugbilari, como si fuera más bruta».

De la danza al balón ovalado, replica el contraste cuando habla de lo que le gustaría estudiar: Grado Superior en Biomecánica, para hacer prótesis, o Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal. «Aunque estaría bien trabajar una temporada de bombero, pero antes quiero sacarme un título. Y acabar viviendo en un baserri», añade este polvorín, que además es voluntaria en una residencia de ancianos y pasó un tiempo en Alemania para perfeccionar el idioma. «No me gusta quedarme quieta». Según el libro 'Generación Z', «son los primeros que no aspiran a tener el mismo trabajo toda la vida».

- ¿Qué opinas de los que dicen que os lo dan todo hecho?

- Que no es cierto. La mayoría, además de estudiar, hacemos deporte o tenemos extraescolares. Nos interesan más cosas a parte de la fiesta y la tecnología, con la que hemos crecido. Oyen que hemos nacido en 2000 y ya creen que somos unos niños.

Ousman Jallone. Carpintería «No tengo redes, estudiar me ocupa todo el día»

La regla de las 'cuatro íes' rechina cuando tus preferencias no pasan por el acceso a internet, sino por conseguir una vida mejor. Entre Gambia y Bilbao hay 3.500 kilómetros que Ousman Jallone tardó más de un año en cruzar. Una odisea por nueve países como Mali o Senegal, en los que sobrevivió trabajando en las cocinas o limpiando platos. También por Libia, aunque aquí corta su relato. «En Gambia no hacía nada, quería cambiar de vida. Mi país es tranquilo, pero la situación económica es muy complicada», explica.

Al llegar a Bilbao entró a un centro de menores. Con la mayoría de edad, que cumplió el 14 de febrero, no pensó en un coche, sino en la casa que debía buscar ahora que se acababa su tiempo en el centro de acogida.

Hoy vive contento en un piso compartido en Irala. Le gusta Bilbao -«es una buena ciudad, la vida es divertida»- y tiene aspiraciones: «Quiero estudiar, trabajar en un taller de aquí y ayudar a mi padre cuando tenga un puesto fijo».

- ¿Él sigue en Gambia?

- Sí, se quedó allí solo. Es granjero. Hablamos solo una vez al mes porque cinco minutos de llamada cuestan 5 euros. Algún día le visitaré.

Para cumplir sus sueños, estudia carpintería en una escuela de formación profesional de la villa y lo compagina con clases de español. «Poco a poco», se anima Ousman, que apenas se preocupa del móvil: «No tengo redes sociales, estudiar me ocupa todo el día». Pocas 'íes' se aplica el gambiano. En todo caso, la incertidumbre y la irreverente sonrisa con la que le hace frente.