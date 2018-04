«Me saluda como si no me hubiera visto en un año» Kepa Acero y Lore, en Arrigunaga. / Pedro Urresti Lore, la mascota de Kepa Acero, lleva en su vida desde hace año y medio CARLOS BENITO Domingo, 1 abril 2018, 00:43

Primero aparece Lore a lo lejos, y después, al cabo de un buen rato, se avista por fin a Kepa Acero con su tabla. Durante la conversación, la perra va y viene, atraviesa la campa de Arrigunaga hasta ser solo un puntito saltarín y después se materializa por sorpresa detrás de su dueño. «Es muy independiente. Ahora no la veo, lo mismo ha bajado a la playa. Pero, si silbo, aparecerá en un momento, porque nunca se escapa», explica el surfista. Y silba, pero la demostración se queda en nada, porque Lore había regresado por algún itinerario misterioso y estaba descansando a solo dos metros, resguardada tras el parapeto de un bar. Se asoma, eso sí, como impulsada por un resorte.

Lore está en la vida de Kepa desde hace año y medio: «Había perdido otro perro. Y uno nunca sustituye a otro, pero sí me quitó la canción triste que tenía por dentro». Su llegada coincidió con el grave accidente que Kepa sufrió en Mundaka, así que la perra se convirtió en su compañera de convalecencia: «Estuve tres meses sin surfear y nos dimos largos paseos. En esas circunstancias, un perro te ayuda mucho, te hace muchísima compañía. A mí Lore me da alegría, me tranquiliza, me aporta un montón de cosas. ¡No la cambiaría por nada!». Los dos suelen irse juntos a Mundaka, aunque las olas le gustan más al humano que al perro: «Ella nada bien, pero les tiene respeto, y yo lo prefiero así. Se moja y no pasa de ahí. Eso sí, le apasiona todo lo que tenga agua: los ríos, los charcos... A veces se revuelca en el barro y es un cristo».

Kepa Acero Surfista. El perro de su infancia fue Dersu, un pastor vasco del Gorbea. «Estaba como una cabra, ladraba de manera exagerada», recuerda con una sonrisa. Dersu vivió 17 años. «Yo me iba seis meses a Alaska y ya estaba muy viejito. Me despedí sabiendo que no iba a volverlo a ver. Eso te parte el corazón». Lore Raza: perro de aguas. Edad: año y medio. Peso: unos 14 kilos. Carácter: independiente pero sociable, tanto con otros perros como con las personas. ¿Alguna manía? Aunque no tiene miedo a los ruidos, ni siquiera a los cohetes, puede asustarse de objetos cotidianos como una bolsa.

Cinco minutos de hotel

La presencia de Lore adquiere toda su importancia cuando acaba la sesión de surf. «En unos baños sales muy feliz y en otros muy frustrado. Ella está esperándome en el puerto y me saluda como si no me hubiese visto en un año: con eso se te quitan inmediatamente todas las penas. Tenemos mucho que aprender de los perros. Cualquier pelota, cualquier papel, les vale para estar contentos, mientras que nosotros estamos llenos de necesidades. Te recuerdan constantemente lo que es realmente importante», reflexiona.

Cuando Kepa emprende uno de esos viajes suyos a lugares remotas, la perra se queda al cuidado de su madre. Pero, en los desplazamientos más cortos, cuando se va con su novia en la furgoneta, sí la suele llevar. Una de esas excursiones se torció un poco y se volvió particularmente difícil de olvidar: «Íbamos a Escocia, llegamos a Calais y nos dijeron que Lore no podía coger el ferry porque necesitaba su pasaporte. Nosotros teníamos que estar quince días en Escocia, así que decidimos dejarla en un hotel de perros. Pero solo estuvo allí cinco minutos, porque nos entró una llorera a los dos... Me disculpé con el chico del hotel y nos vinimos conduciendo hasta Bilbao para dejarla con mis aitas. Nos pegamos una matada de veinticuatro horas de coche, pero nos quedamos tranquilos».

Lore tiene color de arena, quizás el más apropiado para la mascota de un surfista, y la humedad le oscurece las patitas «como si llevase botas», trazando un límite tan nítido como el que deja la marea en la playa. Kepa le acaricia los rizos: «Ahora le hemos cortado el pelo, pero, cuando lo llevaba largo, era una bola. Después, en casa, soltaba cantidades industriales de arena. Me compré la Roomba, uno de esos robots que limpian solos, para no estar todo el día barriendo».