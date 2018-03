La «reserva india» de Urdaibai Espectacular imagen de la reserva del Urdaibai, donde habitan unas 45.000 personas. / Maika Salguero Los vecinos de la comarca tienen la sensación de vivir en un espacio en el que «se ponen trabas a cualquier actividad» IRATXE ASTUI Gernika Viernes, 23 marzo 2018, 00:57

Los vecinos de la veintena de municipios que integran Urdaibai –unos 45.000 habitantes– tienen la sensación de vivir en una especie de «reserva india», según se desprende de un sondeo realizado por el Patronato de la Reserva de la Biosfera, la única existente en Euskadi. Los resultados del estudio cualitativo, cuyo objetivo precisamente es conocer las actitudes de la población ante el desarrollo sostenible de este entorno natural de cara al futuro (2030), dibujan un espacio «asociado a la prohibición, en el que se pone trabas a cualquier actividad, desde instalar nuevas fábricas, construir aparcamientos o renovar o ampliar un baserri», apuntan desde el órgano gestor del área protegida.

Y es que, gran parte de la población de la zona –220 kilómetros cuadrados– siente que la reserva está «más orientada a los foráneos que vienen a disfrutar de un entorno espectacular que a las personas que residen en la misma». Según las reflexiones de los agentes sociales, «no existe un sentimiento de orgullo consolidado por pertenecer a Urdaibai», sino que «más bien es de imposición», destacan.

En este sentido, la sensación general es que, «siendo éste un paraje con mucha potencialidad, no hemos sabido aprovechar las oportunidades asociadas por no haber funcionado con espíritu de comarca», reconocen desde los propios ayuntamientos. «Cada municipio hace 'la guerra' por su cuenta y la falta de consenso institucional y social no ha favorecido el desarrollo socioeconómico de la zona», lamentan.

Diamante en bruto

Pese a todo, Urdaibai es «un diamante en bruto» con recursos de alto valor como San Juan de Gaztelugatxe, las cuevas de Santimamiñe, el bosque de Oma, los museos y la curtidería de Forua, además de los múltiples caminos, senderos y su patrimonio marino, entre otros activos. «Tenemos que ponerlos en valor», coinciden. Y para ello demandan «un modelo de turismo a potenciar» porque el existente, «más allá de que sea verde, no está claro», sentencian.

En este contexto, los municipios demandan iniciativas que «sean sostenibles, pero que a la vez creen riqueza porque no somos un parque natural, sino un espacio protegido en el que las personas deben tener oportunidades para trabajar en su entorno», insisten. Preocupa de manera especial el futuro laboral de los jóvenes en una zona en franco retroceso industrial y pesquero en las últimas décadas. La tasa de paro se encuentra por encima de la media de Bizkaia y el baserri también está «en clara crisis».

«Hemos satisfecho los objetivos de cuidar el entorno, pero no los del desarrollo económico»

«La protección es necesaria, pero también hay que dar herramientas a la población para que pueda trabajar y no tenga que salir fuera a buscarse la vida. Las instituciones debemos trabajar de la mano en ese sentido», apuntó recientemente el alcalde de Gernika, José Mari Gorroño. El futuro elkartegi de la villa foral, en fase de construcción en estos momentos, es una de las iniciativas ideadas para intentar romper la tendencia descendente. Asimismo, aunque el Gobierno vasco ha dejado claro que «no es una prioridad», la posibilidad de que en un futuro el 'Guggenheim 2' recale en Busturialdea abre también una puerta a la esperanza. La conclusión es clara. «Hemos cumplido los objetivos de conservación del medio ambiente y del entorno natural, pero se ha desatendido el desarrollo económico de la zona», subrayan los distintos agentes.

El saneamiento es otro de los caballos de batalla. «Es inadmisible que tengamos cuatro playas con deficiencias en la calidad del agua», critican los habitantes. La visión optimista de Urdaibai de cara a 2030 dibuja una comarca de especial protección «ecológicamente mejor conservada, con bosques mixtos, industria de base tecnológica en zonas urbanas, turismo selectivo y puesta en valor de las actividades tradicionales, entre ellas la forestal», enumeran desde el Patronato de Urdaibai. Queda mucho camino por recorrer.