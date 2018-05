El rescate

Que el Parlamento vasco impulse sin discrepancias la regeneración y el impulso de la Margen Izquierda y la Zona Minera es una buena noticia. O no, claro. Quizá la buena noticia sería que a esa zona en la que vive nada menos que la cuarta parte de la población de Bizkaia ya se le hubiese conseguido organizar un futuro viable y próspero tras el desmantelamiento industrial.

Tendemos a resumir mucho lo que ha ocurrido por aquí y damos por hecho, cada vez de un modo más inconsciente, que el acero y el humo dejaron paso al titanio y el prestigio. Por desgracia, eso no ocurrió exactamente así. En muchos sitios, lo que vino después de las fábricas fue simplemente la ausencia de las fábricas. Hasta hoy. El envejecimiento de la población, las tasas de paro, el fracaso escolar y los niveles de renta sitúan a la Margen Izquierda y a la Zona Minera como una urgencia en la lista colectiva de cosas por resolver. En Bizkaia, en el País Vasco y probablemente más allá.

Fue eso exactamente lo que acordó ayer el Parlamento de Vitoria. Y lo hizo con uno de esos consensos infrecuentes, tras tres años de trabajo en una ponencia por la que ha desfilado gente del mundo académico, empresarial, político e institucional. El diagnóstico resultante es bastante avasallador. Entre otras cosas, subraya que los problemas de la zona no obedecen a ninguna coyuntura puntual, sino que son estructurales a más no poder. Tanto, que no han podido corregirse «con las sucesivas actuaciones institucionales en los últimos años».

Lo que debería superarse ahora es precisamente esa sucesión de parches, programas y melancolía. El Parlamento aprobó ayer lanzar un plan «de choque» en tres meses y preparar en un año un plan «estratégico» que involucre a todas las instituciones vascas y también a las estatales y europeas. Parece que a los ayuntamientos la música les suena bien, especialmente porque no es frecuente que estas iniciativas lleguen con plazos tan concretos. Sin embargo, entre todos los infiernos posibles, ninguno más lleno de buenas intenciones que el político. Será la concreción de las iniciativas a tomar, y sobre todo su financiación, lo que conseguirá que el futuro de la Margen Izquierda y la Zona Minera comience a iluminarse. Por debajo de lo simbólico, ya lo ven: algo real, tangible, urgente, que conseguir.