El ascensor que amenaza a una mini-librería del Casco Viejo bilbaíno BORJA AGUDO Una expropiación para instalar un elevador en la Calle La Cruz aboca al cierre a la Librería Láser después de 32 años OLATZ HERNÁNDEZ Miércoles, 23 mayo 2018, 00:51

Han pasado 32 años desde que Ángel Alcalde levantó por primera vez la persiana de la librería Láser, situada en la calle Banco de España del Casco Viejo. «El hermano de mi mujer me animó. Compramos el local con los ahorros que teníamos», recuerda y echa un vistazo a su alrededor intentando grabar todo en su memoria. Porque la tienda, que es el trabajo de toda su vida, podría desaparecer pronto. «Quieren expropiarnos una parte para poner un ascensor. Si la librería de por sí es pequeña, si quitan un trozo me estás matando. Tendría que cerrar».

Cada inicio de curso es una peripecia para Ángel: cajas apiladas, libros y cuadernos amontonados, una cola de clientes que llega hasta la calle... «Me vuelvo loco». Además de libros, todos los artículos de papelería imaginables se esconden entre los cajones y estanterías. Al principio hasta diseñaban tarjetas de visita, un poco por los conocimientos de diseño de Ángel. «También vendemos juguetes. Muchos padres suelen entrar con sus hijos y les dicen 'Mira aquí venía con mi madre'». Y es que, a pesar de que la zona a cambiado mucho, la librería se mantiene igual que entonces, fiel a los recuerdos de infancia de muchos bilbaínos. «Vine el más novato y ahora soy el más antiguo», dice con pena.

No es la primera vez que la comunidad de vecinos plantea la posibilidad de instalar un elevador. «Hace 12 años también pensaron en hacer lo mismo, pero al final lo dejaron». Entonces también se barajó la posibilidad de expropiar una parte del local, lo que trajo de cabeza a sus dueños. «Mi cuñado tuvo un problema de ansiedad y al final le dieron dos ictus». Ángel tuvo que asumir todo el negocio y desde entonces se encarga de pagar la residencia de su cuñado y de mantener a su familia. «Tengo una hija en paro y mi mujer tiene una minusvalía».

En Bilbao son 28.100 las viviendas que no tienen ascensor, según datos del Eustat correspondientes a 2015. La mayoría se concentra en el Casco Viejo, donde solo el 42% de los edificios incorpora un elevador, porcentaje que se reduce al 23% en las Siete Calles. El Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Bilbao destaca que en una situación como esta «prima siempre la accesibilidad».

El Ayuntamiento, en este caso, expropia a petición de la comunidad. «Se ha intentado buscar una alternativa ofreciendo otro local, comprando los metros que se le quitaban o cediendo metros del local adyacente, pero el dueño se ha cerrado en banda», explicaban. Ángel, por su parte, niega que ningún perito se haya acercado a evaluar la situación: «Ya hemos gastado 15.000 euros en un abogado, un procurador... Si me dieran otro local no tendría ningún problema, pero solo me ofrecen uno mientras duren las obras. Me quieren quitar mi vida, mi trabajo, lo único que tengo».

Cuando llegó la orden de expropiación Ángel decidió seguir luchando y organizó una recogida de firmas a través de Change.org. «Ya han firmado más de 6.000 personas, además de los cerca de 3.000 que han pasado por la tienda», dice agradecido en este pequeño local que conoce como la palma de su mano. «Si me quitasen un trozo tendría que quitar cosas lo que significaría ir a menos», algo complicado teniendo en cuenta la gran competencia que existe en la zona. «Además el día de mañana, cuando me jubile, esa pared sería una pared muerta. Lo de atrás no valdría nada. Como autónomo no tengo para la pensión y el alquiler me daría unos 1.000 euros y poco».

Esta situación tiene a su dueño al límite «a veces me cuesta coger el aire, la incertidumbre desgasta mucho», admite, pero se esfuerza en mantener una sonrisa cada vez que aparece un cliente. «Lo que agradezco es el apoyo de la gente, que se ha volcado con nosotros. No pararemos de luchar por seguir manteniendo nuestro trabajo», promete.

En respuesta a la llamada de este diario, la administradora del portal recuerda que el tema está judicializado, que se han seguido todos los trámites, se cumplen los requisitos que marca la ley y que los tribunales han dado la razón a la comunidad.