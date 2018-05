«No queremos que mi hijo muera como un perro, pero nos está arrastrando a todos» Fernando, que ejerció de tutor de su hermano una temporada, y su madre ya no saben qué hacer. / Ignacio Pérez Una familia de Ermua vive aterrorizada por uno de sus miembros, de 43 años, politoxicómano y con un trastorno mental, que les agrede y amenaza de muerte AINHOA DE LAS HERAS Martes, 1 mayo 2018, 20:25

¿Cuál es el límite de una madre? María todavía no ha llegado al suyo. Aunque le insisten en que la única solución es que eche a uno de sus hijos de casa, ella se resiste. «No queremos que muera en la calle como un perro, pero nos está arrastrando a todos. No podemos más, estamos fatal, cada uno con tratamiento psiquiátrico», explica Fernando, su hermano, que ejerció como su tutor entre noviembre de 2013 y el pasado mes de junio, cuando un juez concedió la tutela al Instituto Tutelar que depende de la Diputación vizcaína. Fernando cree que su madre «se siente culpable, no se perdona», y por esa razón soporta ese calvario. Tanto ella como sus hijos sufrieron malos tratos por parte de su padre y exmarido –decidió divorciarse de él–, que estuvo preso por ello.

Ahora padecen otro tipo de «maltrato físico y psicológico». «Llevamos 15 años aguantando y cada vez pierde más el norte, es una bomba de relojería, pero nadie va a hacer nada hasta que no haya sangre. Ha pasado por pisos tutelados, psiquiátricos y Etorkintza y en todos o le expulsan, la última vez por amenazar con un cuchillo a un compañero de piso, o se escapa. Le consideran un caso perdido y le devuelven a casa. Hasta que se lleve a dos o tres por delante...». La última alternativa que han encontrado es «hacerlo público».

Óscar tiene 43 años, es politoxicómano desde que en la adolescencia se inició en el consumo de drogas. Como consecuencia sufre un trastorno psicótico y deterioro cognitivo que hacen que se muestre muy agresivo. Se ha intentado quitar la vida varias veces y ha ingresardo en coma «medio muerto» en el hospital en dos ocasiones por sobreingesta de medicamentos. Está incapacitado judicialmente y en la actualidad la pequeña pensión de invalidez que cobra la gestiona el Instituto Tutelar. La convivencia con él resulta «insoportable». Reside en casa de su madre, que tiene 72 años, con su hermana y una sobrina que deben «dormir encerradas en su habitación». Las puertas de los dormitorios tienen cerradura con llave y en una de ellas hay una caja fuerte para meter los medicamentos. «Es capaz de meterse tres cajas enteras de 'tranquimazines'», advierte Fernando.

La Diputación admite que «ha pasado por todos los recursos del sistema y ha resultado inadaptado»

Y lo peor es que «no reconoce su enfermedad, nos culpa a nosotros por haberle incapacitado y por eso quiere matarnos. Está hueco, no tiene conciencia de la realidad».

Sus familiares se confiesan «desesperados» y temen que en algún momento cumpla sus amenazas de muerte. «Por la noche no duerme, pone la música a tope o empieza a gritar», dice su hermana. «Hay que estar vigilándole las 24 horas. Ayer empecé a oler a humo, me levanté y había fuego en su cama», cuenta la madre dentro de una lista interminable de incidentes. «Ha vendido todos los objetos de valor que teníamos, hasta una botella de aceite de oliva se llevó, y ha quemado y roto muebles, puertas... Nos roba los móviles, las colonias». «Ha tirado ropa y hasta bombonas por la ventana», recuerda Fernando.

«Queremos que la 'viejilla' (por su madre) pase sus últimos años tranquila, que ya ha pasado bastante». «No le llega la pensión para pagar los vicios de mi hermano. Se fuma dos o tres paquetes al día y si no se los das te arranca la cabeza y tiene que estar continuamente colocado». Creen que una solución pasaría por realizar un ingreso involuntario en algún centro en el que esté controlado, «primero por él, porque lleva el camino de la autodestrucción, y luego por la familia». «El pasado mes de julio cuando estaba en el psiquiátrico de Zaldibar por orden judicial se escapó y fue a dar una paliza a mi hermana. No pasó nada».

La Diputación reconoce que se trata de un caso «complejo» y recuerda que al Instituto Titular le llegó hace poco más de un año y que «la Administración no es sustituta de la familia». Esta persona «ha pasado por todos los recursos del sistema, y en todos ha resultado inadaptado. Está integrado en un programa en el que le visitan educadores. Trabajadores sociales han trabajado con él y están en contacto directo y constante con familiares». No obstante, comprenden «el sufrimiento» de su entorno y siguen el caso «de cerca para buscar una solución que satisfaga sobre todo a la persona», para encontrar «el recurso idóneo que necesita».