Y lo peor está por llegar... mañana entra en Euskadi una masa de aire de origen polar Vista del Ganekogorta con nieve. / Pedro Urresti. Esta mañana una breve pero intensa nevada ha causado problemas en puntos de la red viaria como el puerto viejo de Altube. Para mañana se esperan precipitaciones de este tipo en cotas a partir de 400 metros SOLANGE VÁZQUEZ Jueves, 30 noviembre 2017, 11:03

La entrada mañana de una masa de aire muy frío de origen polar podría volver a poner en apuros algunos puntos de la red viaria vasca, como ha ocurrido hoy a primera hora, cuando una nevada repentina -de breve duración, pero intensa- ha sorprendido a algunos conductores en el puerto viejo de Altube, donde han quedado atrapados. «Ha sido inesperado, la carretera estaba muy bien y, de pronto, he notado que las ruedas del coche resbalaban. He dado la vuelta como he podido», relata un joven, que poco después ha visto dirigirse al lugar a una máquina quitanieves. Aunque a estas horas el departamento vasco de Seguridad del Gobierno vasco asegura que «no hay ningún problema para circular» por las carreteras vascas -solo se han detectado algunas retenciones por golpes de chapa en el corredor del Txorierri-, las primeras nieves caídas en las últimas horas han provocado que sea necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno para todo tipo de vehículos en los altos alaveses de Altube y Orduña, en la red secundaria. Asimismo, la Ertzaintza ha pedido precaución para circular en una decena de puertos vascos -que permanecen abiertos- y, sobre todo, en la AP-68 en Altube.

La Ertzaintza también ha pedido cautela al volante al paso por los puertos alaveses de Aiurdin, Opakua, Zaldiaran, Salinas, Vitoria, así como en los altos guipuzcoanos de Etzegarate, Arantzazu, Elosua, Lizarrusti y Udana, y en los vizcaínos de Urkiola y Dima. En Álava, la Diputación ha activado el programa operativo de vialidad invernal y tiene preparados 10 equipos quitanieves, con 30 operarios y tres patrullas de Miñones.

Frío y nieve hasta el domingo

De momento, las previsiones de la agencia vasca de meteorología, Euskalmet, plantean «un panorama totalmente invernal» hasta el domingo. Hoy por la mañana la cota de nieve rondará los 500-700 metros y el resto del día se situará en torno a los 700-900. Por la tarde, las precipitaciones serán más frecuentes y abundantes y, además, el viento del noroeste será más intenso -en zonas expuestas tendrá rachas fuertes- y potenciará la sensación de frío. Sin embargo, las temperaturas continuarán sin cambios, con máximas entre 5 y 10 grados y con heladas débiles en puntos del interior.

Para mañana habrá un empeoramiento del tiempo: el departamento de Seguridad ha activado la alerta naranja por nieve en el interior de Euskadi por la irrupción de una masa de aire muy fría de origen polar. Según informa la Aemet, para este viernes se esperan cielos cubiertos, precipitaciones localmente persistentes, que serán de nieve a partir de entre 400 y 700 metros y que causarán acumulaciones de más de 15 centímetros a mayor altura. Las temperaturas mínimas no sufrirán grandes cambios y las máximas bajarán en el sur de la comunidad.

La trampa de Altube el puerto viejo se ha teñido de blanco en un abrir y cerrar de ojos. / S. E.