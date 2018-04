Precintan el gasolino de 'Lutxana' por no llevar el recibo del seguro El servicio atiende de media a más de 250 personas a diario. / F. Gómez El encargado del bote atribuye lo ocurrido a un retraso en la inspección técnica y espera retomar el servicio la semana que viene SERGIO LLAMAS Sábado, 28 abril 2018, 01:54

El 'gasolino' que transporta pasajeros entre las orillas de Erandio y Barakaldo interrumpirá su actividad los próximos días, después de que el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Bizkaia precintara a las 10.00 horas de ayer la embarcación por no llevar a bordo el recibo del seguro obligatorio, entre otros documentos. Ayer, el encargado del bote, Oscar Suárez, explicó que la medida responde a una demora en la inspección técnica que deben pasar los barcos, similar a la ITV de los vehículos, y avanzó que su intención es retomar el servicio a mediados de la próxima semana.

«La embarcación no representa ningún peligro para la seguridad de la gente. Cuento con todos los seguros y tengo que llevarlos a bordo, pero a mí en el pasaje me entran chavales y en una ocasión ya se me llevaron las bengalas», lamentó el trabajador, que lleva 25 años prestando el servicio. Según advirtió, también sufrió un robo en la oficina que tiene en la orilla de Erandio.

Suárez detalló que el negocio, que hasta el pasado año lo llevaba otro socio, acaba de pasar a sus manos, lo que le ha mantenido ocupado los últimos meses con diversas gestiones. También señaló que lleva tiempo intentando que le den cita para poder someter la barca a inspección.

La empresa cuenta con tres embarcaciones, una de las cuales dispone en la actualidad de toda la documentación en regla. Sin embargo, Suárez explicó que este bote tiene una pequeña avería y confió en poder solucionarla en los próximos días. Así, planea utilizarla hasta regularizar la situación del barco que venía usando hasta ahora.

Expediente sancionador

La Capitanía Marítima ya ha iniciado el expediente sancionador a la empresa, Boteros de la Ría S.L. Según afirmaron en la Subdelegación del Gobierno, lo hicieron tras comprobar que no disponía de los certificados de seguridad en vigor para el transporte de pasajeros por la ría. El encargado del 'gasolino' apuntó que quizá tenga que dejar un depósito de 6.000 euros mientras tramita las alegaciones.

En el histórico 'gasolino' entre Lutxana (Barakaldo) y Erandio trabajan dos personas a turnos de lunes a viernes, entre las 5.30 y las 21.25 horas. Suárez calculó que la embarcación da servicio a entre 250 y 320 personas diarias, a las que trató de avisar ayer del cierre temporal. También ha colocado carteles informando del parón. «Volveré con más fuerza y con más ganas», tranquilizó ayer.