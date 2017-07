Un consejero de la Generalitat cree que probablemente no podrán hacer el referéndum

Máxima tensión en el independentismo a 24 horas de que el Gobierno catalán y Junts pel Sí presenten la ley del referéndum y den a conocer los detalles de la consulta. Este lunes, el conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Jordi Baiget, ha alertado de que la «fuerza» del Estado provocará que probablemente el Govern no pueda celebrar el referéndum.

«El Estado tiene tanta fuerza que probablemente no podremos hacer el referéndum. ¿Se aprobará una norma legal catalana para que se pueda hacer? Sí, pero en el minuto uno vendrá la suspensión», ha afirmado Baiget.

«Irán tan en contra que quizá tendremos que hacer algo diferente, y algo diferente se puede parecer a un 9N. Por esto, cuando bandeamos el 9N, cuando decimos que ahora no haremos un 9N, a mi estas declaraciones no me gustan, nos cierran puertas», ha añadido. Según Baiget, lo único que lo diferenciaría del 9N sería que «en vez de dos millones vayan a votar cuatro millones de personas».Estas delcaraciones han provocado la polémica.

La presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, ha pedido la dimisión de Baiget. Según Boya, aquel consejero que piense que el 1-O será un nuevo 9-N y tenga «miedos patrimoniales debería apartarse». «Sin más excusas ni dilaciones», ha avisado.

Por su parte, el presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha asegurado que a Baiget «se le ha escapado en público» lo que piensa todo el Govern en privado, incluido el presidente, Carles Puigdemont, y ha exigido una convocatoria anticipada de elecciones. «Junqueras y Puigdemont lo piensan pero no lo dicen por fines electorales», ha afirmado Albiol, quien ha señalado que el Ejecutivo catalán «hace aguas» puesto que «los sectarios han ido corriendo a crucificar a Baiget», en referencia a las peticiones de dimisión de la CUP.