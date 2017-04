Maillo: «El PP es un partido limpio; la corrupción ha sido por conductas individuales»

El vicesecretario de Organización del Partido Popular y diputado por Zamora, Fernando Martínez-Maillo, ha reiterado que su formación política "es un partido limpio" y que la "corrupción ha sido solo por conductas individuales".

En una entrevista que este domingo se publica en el diario La Razón, Martínez-Maillo ha confirmado que el presidente del Gobierno y de su partido, Mariano Rajoy, irá a la comisión parlamentaría sobre la financiación del PP.

"Rajoy comparecerá en el Parlamento con normalidad. No tenemos nada que ocultar", ha comentado el vicesecretario de organización del PP antes de opinar sobre la operación 'Lezo'. Así, ha dicho que ellos no denunciaron "la cuenta suiza de Ignacio González porque no había pruebas".

El diputado 'popular' por Zamora incluso ha insistido en que esa trama de corrupción, destapada recientemente por las máximas autoridades policiales, "afecta al PP de Madrid, a la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta madrileña".