El número dos de Zoido denuncia «una cacería política y mediática» por la 'operación Lezo'

Fue una reunión protocolaria, que apenas duró unos quince minutos, que se programó a la vista de todos y que se había solicitado con más de dos meses de antelación. El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha rechazado esta mañana ante la Comisión de Interior del Congreso cualquier tipo de interés oscuro en el encuentro que mantuvo el 8 de marzo en su despacho del Ministerio de Interior con Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y como él encarcelado por la 'operación Lezo'.

Nieto se ha defendido al ataque. El secretario de Estado ha disparado contra todo y contra todos. Así, ha culpado a oposición y a medios de comunicación de hacer con sus acusaciones contra él un flaco favor a principios como la presunción de inocencia, la imparcialidad de la información o la separación de poderes. Incluso, ha aludido a una supuesta mano negra que “intenta construir un relato con fragmentos de un sumario supuestamente secreto”.

En su intervención, el número dos de Interior ha asegurado que aún no sabe de qué se le acusa o se ha preguntado por qué debía de negar una reunión a alguien del que desconocía que era investigado. Respecto al contenido de la conversación, ha afirmado que Pablo González se limitó a felicitarle por su nombramiento e informarle de su intención de incrementar la seguridad en los mercados de Mercasa, la empresa pública en la que ejercía como director de Estrategia y Operaciones. No hubo, ha insistido Nieto, referencia alguna a la 'operación Lezo' porque él ni siquiera conocía que estuviera en marcha. Por tanto, según el número dos, no existe motivo para la “cacería política y mediática” que se ha desatado contra él. “Me he preguntado qué podría haber hecho, qué haría si pudiera dar marcha atrás y, créanme, habría hecho lo mismo, atender a un directivo de una empresa pública y nada más", ha concluido.

Nieto no ha explicado, no obstante, porque, tras hacer esperar durante más de dos meses a Pablo González, lo recibió finalmente 24 horas después del supuesto chivatazo que alertó al expresidente madrileño de que estaba siendo investigado.

«¿Cómo se atreve?»

Lejos de convencerse con las explicaciones, el PSOE ha pedido la dimisión del número dos de Interior. Se trata, ha resumido su portavoz, Antonio Trevín, “del precio que se ha de pagar para que los españoles vuelvan a confiar en el ministerio encargado de su seguridad”.

El diputado socialista se ha empleado en un tono muy duro, especialmente cuando ha reprochado al secretario de Estado que acuda a la Comisión de Interior a abroncar a la oposición. “¿Cómo se atreve?", le ha espetado. Según ha zanjado Trevín, desde el Gobierno se ha intentado proteger a Ignacio González como se hizo en su momento con Luis Bárcenas.

No solo el PSOE ha criticado la reunión entre Nieto y Pablo González. El que menos ha acusado al número dos de Interior de cometer “una enorme torpeza política”. Podemos ha llegado ironizar con que, al menos, los altos cargos de Interior se reúnen ahora con las personas antes de que sean detenidas, no como ocurrió cuando Jorge Fernández Díaz recibió a Rodrigo Rato.

Solo el PP ha afirmado que la reunión estaba justificada y ha criticado a la oposición que intente instrumentalizar a la opinión pública.