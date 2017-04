El PSOE tacha de «irresponsable» la moción de censura que plantea Iglesias

El PSOE no apoyará la moción de censura que plantea Pablo Iglesias contra Mariano Rajoy. El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha calificado hoy la propuesta de "fuego de artificio" e "irresponsabiliad con las instituciones" y ha advertido de que no hay una mayoría alternativa al PP en el Congreso de los diputados. "Si la hubiese habido -ha dicho- no nos encontraríamos en esta situación".

Hernando, que fue el encargado de negociar con Podemos, Ciudadanos y otras fuerzas parlamentarias un acuerdo de investidura para hacer presidente a Pedro Sánchez tras las elecciones de 2015, sostiene que Iglesias ha demostrado ya en demasiadas ocasiones que no es de fiar y que actúa por mero tacticismo para apuntarse un tanto. "Es la misma mala fe y la misma falta de rigor que cuando hace un año anunció primero un Gobierno de coalición -ha reprochado- y luego terminó votando contra un candidato socialista".

En este caso, sin embargo, el agravio es casi mayor a sus ojos. Y no sólo porque Podemos no haya tratado de hablar con las fuerzas políticas de la oposición para ahormar un acuerdo antes de lanzar su 'bomba' y se haya limitado a avisar al PSOE de sus intenciones sólo diez minutos antes del anuncio de Iglesias, sino porque cree que es perjudicial para todos. "Esto lo que hace es deteriorar aún más la situación política y las posibilidades que tenemos el conjunto de la oposición para exigir responsabilidades al señor Rajoy por la corrupción imperante en el PP", ha dicho.

Al hilo de esta cuestión, ha recordado que su partido quiere que el presidente del Gobierno sea el primero en comparecer en la comisión de investigación que se constituirá en la Cámara para aclarar responsabilidades políticas por la presunta financiación ilegal de su partido. Y ha apuntado que se pretende que ese órgano quede constituido en la tarde del 4 de mayo o la mañana del 5, para que el jefe del Ejecutivo declare a final de mes.

Con estos argumentos, Hernando ha justificado el no del PP a la moción de censura de Iglesias. "Hace un año nos engañó, ahora no nos va a engañar; la respuesta es 'no'", ha insistido.

En España, las mociones de censura son constructivas, lo que significa que para que triunfen debe haber otro candidato que cuente con el apoyo de la mayoría del Congreso. Esta misma mañana, el exsecretario general del PSOE y aspirante a recuperar el cargo, Pedro Sánchez, se ha referido también en la Ser a este asunto. Y a una pregunta sobre si él presentaría moción de censura contra Rajoy en este momento, ha alegado que habría que plantear esa pregunta antes que nada a Ciuadanos. "Ahora mismo no hay una mayoría alternativa", ha reconocido.