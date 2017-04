El PP admite que creyó a González pese al chivatazo de que tenía una cuenta en Suiza

El PP, que en 2014 fue informado de que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza, intentó este miércoles justificar por qué el partido no actuó contra el presidente de la Comunidad de Madrid. La información llegó a la sede central de Génova a través del exalcalde de Leganés. Pero, según los populares, el malestar de Jesús Gómez por haber sido excluido de las listas electorales lo distorsionó todo. «Parecía que venía con un ánimo de venganza», se defendió hoy Carlos Floriano.

Él era hace tres años vicesecretario de Organización del PP, un departamento en el que ejercía de coordinador Juan Carlos Vera. Fue precisamente a través de Vera como el exalcalde de Leganés contactó con la dirección nacional. Le trasladó un papel con un número de cuenta que, supuestamente, se correspondía con la de González en Suiza. Aunque las cifras eran erróneas. No fue la falta de coincidencia, en todo caso, lo que disuadió al PP de actuar.

Tras su encuentro, Vera recomendó a Gómez reunirse con el vicesecretario de Organización. La reunión se produjo poco después y Floriano tomó nota. Pero el entonces presidente de la Comunidad de Madrid garantizó que la acusación era falsa. «González negó todo y, luego, fíjese las cosas que están pasando», se lamentó el exnúmero tres del partido.

El expresidente madrileño no sólo lo desmintió ante Floriano y Vera. Lo hizo también en presencia de Esperanza Aguirre. Y todos confiaron en él. «En estos procesos electorales llega mucha información contradictoria movida por intereses personales y hay que ser muy frío», se justifica Floriano.

En todo caso, las sospechas no eran nuevas. «En aquella época había rumores sobre Ignacio González. No le prestábamos crédito», admitió el portavoz del PP en el parlamento autonómico, Enrique Ossorio.

Acudir a los tribunales

Lo cierto es que la dirección nacional no promovió ninguna investigación ni instó a Gómez a acudir a los tribunales, como fuentes populares entienden que el exregidor debió hacer. Sí acudió a la Fiscalía en julio de 2016 Cristina Cifuentes al detectar irregularidades en el Canal de Isabel II y a eso se aferra el PP para salvar los muebles. El portavoz de los populares en el Congreso se escudó hoy en la actuación de la presidenta madrileña y en que González no fue cabeza de cartel en las elecciones de 2015 para sostener que, a la larga, la formación reaccionó porque algo se temía. «Hemos ido más allá, el señor González está en la cárcel», se vanaglorió Rafael Hernando. «Él no fue candidato y el señor Gómez, sí», señaló Floriano, en referencia a que el exalcalde fue elegido diputado autonómico.

Además, fuentes populares señalan que no fue el PP, sino Cifuentes, como responsable de la Comunidad de Madrid, la que decidió romper con el pasado. Hernando trató hoy de explicar que «un partido tiene unos sistemas limitados» para hacer averiguaciones ante denuncias internas.