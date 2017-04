Erkoreka reprocha la «falta de voluntad» de Madrid para cerrar el pacto del Cupo

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha reprochado la «falta de voluntad política» del Ejecutivo central para alcanzar un pacto definitivo en torno al Cupo, el último gran escollo que mantienen PNV y PP para impulsar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). «Ahora mismo no veo posible un acuerdo próximo», ha recalcado Erkoreka durante su habitual comparecencia ante los medios de comunicación de cada martes.

A apenas tres días de que finalice el plazo para que los partidos de la oposición presenten enmiendas a la totalidad contra los PGE -y el PNV sigue amenazando con presentar una-, Erkoreka redobla la presión sobre el Gobierno central para que ceda y, principalmente, acepte el desvío de 1.570 millones que Lakua cree que ha pagado de más durante la última década. También para que se cierre ya la nueva metodología para el pago del próximo lustro, una negociación «técnica» que mantiene sentados en la misma mesa a los especialistas que lideran el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y su homólogo vasco, Pedro Azpiazu.

Pese a que el lehendakari, Iñigo Urkullu, augurara ayer que el acuerdo en torno a la liquidación del Cupo y el establecimiento de una nueva ley quinquenal era «cuestión de horas», el portavoz del Ejecutivo de Vitoria ha matizado hoy que lo que Urkullu hizo con sus palabras fue «un emplazamiento» a Madrid para que se aceleren los contactos «porque el tiempo apremia». Pese a que Erkoreka ha intentado «desvincular» la negociación bilateral entre las administraciones en torno a su régimen económico de la negociación presupuestaria ha asegurado que el Gobierno central «tiene otro sistema».

Las discrepancias en torno al Cupo llevan 10 años esperando a ser cerradas, y según Erkoreka son aún «de calado». Eso es lo que lleva al portavoz del Gabinete Urkullu a mostrarse escéptico en torno a un inminente acuerdo. «No veo un pacto cercano», ha insistido en varias ocasiones antes de reiterar la voluntad del Ejecutivo vasco por acordar.

Según el calendario establecido en torno a los PGE, el próximo viernes acaba el plazo para que los grupos presenten las enmiendas a la totalidad. Si los contactos entre PNV y PP respecto al Cupo no llegan a buen término en las próximas horas los nacionalistas han anunciado que reclamarán la devolución de las Cuentas del Estado. No obstante, ambas partes aún podrían seguir negociando hasta el 3 de mayo, día en el que se celebrará en el Congreso el pleno y la votación sobre las enmiendas a la totalidad. Ese día los 'populares' tienen que sumar una mayoría de votos que ahora no tienen -y que pasa obligatoriamente por entenderse con los nacionalistas vascos- para que la tramitación de su Presupuesto siga adelante.