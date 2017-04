El calendario festivo de 2018 tampoco incluirá un 'Día de Euskadi'

El Gobierno vasco no establecerá un 'día de Euskadi' como jornada festiva para 2018, según el decreto que ha aprobado hoy. Tras elegir el 7 de octubre el año pasado, fecha en la que se conmemoraba el 80 aniversario de la constitución del primer Ejecutivo autonómico, Lakua ha descartado cualquier otra elección el próximo ejercicio, en el que los días inhábiles serán los habituales de otras ocasiones: 1 y 6 de enero, 29 y 30 de marzo y 2 de abril (Semana Santa), 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre y 6, 8 y 25 de diciembre.

El Gabinete Urkullu no ejercerá su potestad de decretar un día festivo autonómico -es la única comunidad que no lo tiene establecido- porque el Parlamento vasco no se pone de acuerdo para elegir un fecha concreta. «No queremos interferir así que esperaremos a que haya una resolución», ha asegurado el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka.

El pacto parlamentario está ahora mismo lejos porque las discrepancias entre los partidos son muy importantes. EH Bildu ha propiciado el debate con una proposición de ley en la que propone que la fecha elegida sea el 3 de diciembre -día del Euskera-, una idea que secunda Elkarrekin Podemos pero no el resto de fuerzas. El PNV prefiere el Domingo de Resurrección, jornada en la que se celebra el Aberri Eguna, y PSE y PP abogan por el 25 de octubre, fecha en la que se aprobó el Estatuto de Gernika.

El 'Día de Euskadi' es un punto de importante fricción política durante los últimos años. El 22 de abril de 2010 el Parlamento vasco aprobó una ley que fijaba el 25 de octubre como festividad autonómica, pero solo se celebró en 2011 y 2012, con el socialista Patxi López como lehendakari. En 2013 la Cámara vasca derogó la norma y desde entonces no ha vuelto a haber pacto. El tema volverá durante las próximas semanas a someterse a debate, pero sin ninguna opción de que haya una resolución.