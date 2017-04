La Generalitat celebrará esta semana un acto para reafirmar su compromiso con el referéndum

La Generalitat quiere despejar dudas y sospechas de crisis en el proceso y pretende "reforzar" su compromiso "firme" con el referéndum, celebrando un acto con el que reafirmará la voluntad inequívoca de "todos los miembros" con la consulta soberanista. Lo ha anunciado esta mañana la consejera de la Presidencial, Neus Munté, que ha admitido que hay legítimas diferencias entre los dos socios que dan apoyo al gobierno catalán, pero ha negado que haya una grieta en el ejecutivo autonómico.

"No hay crisis, hay voluntad inequívoca con el referéndum", ha dicho Munté. No ha dado más detalles sobre el acto que celebrará el Gobierno catalán antes del domingo (Sant Jordi), pero sí ha señalado que participará todo el gabinete Puigdemont en bloque, lo que servirá para lanzar un mensaje de unidad y de cierre de filas, después de una semana convulsa en el independentismo a raíz de la grabación y filtración de una intervención del número 3 del PDeCAT, David Bonvehí, ante cargos locales de su partido y que los exconvergentes atribuyeron la difusión a Esquerra. "No hay crisis de confianza, estamos muy tranquilos", ha reiterado Munté, que ha asegurado que la pugna entre los dos socios no se ha tratado esta mañana en el consejo de gobierno.

"Estamos fuertemente determinados a culminar el referéndum. El compromiso es firme del Govern y de las fuerzas que lo integran. Estamos plenamente de acuerdo y conjurados de que las legítimas diferencias en ningún caso perjudiquen a Junts pel Sí y al Govern", ha expresado. Según Munté, el "compromiso con el referéndum" es lo suficientemente importante como para que cualquier "discusión" perjudique el "tramo final del proceso". La portavoz del Gobierno catalán ha negado también que el ejecutivo catalán vaya tarde en los preparativos de la consulta. "Podemos cumplir el objetivo", ha dicho. Y sobre si finalmente firmarán todos los miembros del gobierno el decreto de convocatoria del referéndum, ha apuntado que se hará lo que sea más "útil" y "seguro". "Nadie pringa", ha rematado de manera coloquial.