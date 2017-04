Ortuzar hace un ofrecimiento «solemne y sincero» de colaboración a ELA y a la izquierda abertzale

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha hecho esta mañana un ofrecimiento «solemne y sincero» de colaboración a la izquierda abertzale y a ELA en su discurso de Aberri Eguna, una jornada que, como el propio líder peneuvista ha reconocido, suele ser propicia para «a veces románticamente, soñar con la unidad abertzale y pedir la unión de fuerzas en pos de la nación vasca». «Yo también soy de esos que sueña con una colaboración honesta entre abertzales», ha admitido el presidente del EBB, que se ha preguntado, al mismo tiempo, si EH Bildu y el sindicato que dirige 'Txiki' Muñoz están por la labor o más bien han optado a conciencia por la «confrontación».

«El asunto no es si el PNV puede o no aguantar el tirón político o sindical de la izquierda abertzale o de la dirección de ELA. El asunto es si desde un punto de vista abertzale, o sea del que quiere a su patria, la confrontación es lo mejor para Euskadi», ha incidido el líder jeltzale, en respuesta al duro manifiesto redactado por ELA con ocasión del Día de la Patria vasca, en el que acusaba al PNV de «adormecer» las reivindicaciones nacionales.

«En lugar de trabajar para que nuestro convoy descarrile, les pedimos, les ofrecemos, que enganchen sus vagones al nuestro», ha insistido Ortuzar, que ha recordado la comparación que hizo en un Aberri Eguna entre la izquierda abertzale y «la vaca de mi aitite que daba patadas al balde». «Mi aitite, harto de ver la leche derramada, convirtió la vaca en chuletas. A nosotros no nos van esas soluciones drásticas, ellos mismos tienen que aprender a valorar que su acción política es también necesaria, a respetar a los demás, a no dar patadas al balde», ha aconsejado Ortuzar, que ha insistido en cuestionar si, tras el «fracaso estrepitoso» de ETA que se ha constatado con su desarme, está la izquierda abertzale dispuesta a hacer política desde el respeto a la pluralidad vasca «y a las leyes que nos rigen». No ha hecho mención Ortuzar al comunicado hecho público hoy por la banda, en el que anuncia que abre un debate interno, y se ha limitado a exigir su «desaparición total».

En una abarrotada Plaza Nueva en Bilbao -4.000 simpatizantes han participado en el acto, según el PNV, que se prolongará durante la tarde con una comida popular y una romería en El Arenal- tanto Ortuzar como el lehendakari Urkullu, que le ha precedido en la tribuna, se han centrado en reivindicar el 'modelo PNV' y la «estrategia de construcción progresiva de la nación vasca», que, en palabras del jefe del Ejecutivo de Vitoria, se ha demostrado «eficaz».

El presidente del PNV ha defendido el papel de «puente» entre las distintas realidades vascas que desempeña el PNV, que lo mismo se hace una foto con Otegi y Muñoz por el desarme que participa, apenas dos horas después, en un acto con empresarios. En todo caso, Ortuzar ha insistido en que su partido defenderá un nuevo estatus que reconozca a Euskadi como nación y como sujeto político «en pie de igualdad y con una relación de bilateralidad con el Estado», aunque aspire a un amplio consenso en el Parlamento vasco en materia de autogobierno, «mayor que el que se consiguió en 1979». «¿Por que si se ofrece ahora desde Madrid la cosoberania a Gibraltar no vamos a poder tenerla también los vascos? ¿Es que no estamos en la misma Península?», se ha preguntado.