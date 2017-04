El PDeCAT acusa a ERC de querer dinamitar JxSí

El PDeCAT ha acusado a ERC de querer dinamitar JxSí después de asegurar que son los responsables de haber grabado sin permiso al coordinador de Organización del partido, David Bonvehí. Así lo han explicado a Europa Press algunas fuentes consultadas, después de la filtración de la grabación en que Bonvehí asegura que si el proceso soberanista acaba mal presentarán "un candidato autonomista".

El partido cree que los que filtraron las palabras de Bonvehí son la portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Manresa (Barcelona), Mireia Estafanell, y el excandidato de los republicanos en la capital del Bages, Pere Culell, que estaban en el mismo restaurante. Aunque Bonvehí sabía que estaban, aseguran algunas de estas fuentes, explicó abiertamente los planes del PDeCAT porque, a su juicio, no se apartan de la apuesta independentista que defienden.

En la grabación entera se escucha una breve conversación en la supuestamente Estafanell le pregunta a Cullell si ha enviado un 'whatsapp' al vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, sobre los comentarios de Bonvehí. En las filas del PDeCAT acusan a los republicanos de actuar con "deslealtad una vez más", y hay quien considera que están trabajando para romper JxSí desde hace tiempo con una estrategia que consistiría en culparles de la ruptura y del fracaso del proceso soberanista.

El presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, y el máximo mandatario del PDeCAT, Artur Mas, han apoyado la decisión tomada por Bonvehí de llevar a la Fiscalía la grabación y publicación del audio para que se investigue. En rueda de prensa desde Manresa, el coordinador de Organización ha insistido en su sentimiento de indefensión mientras se vulneraban su "derecho a la intimidad" y su "reputación".

La grabación, a Fiscalía

El PDeCAT llevará el próximo martes a la Fiscalía la grabación y difusión de esta conversación. El propio Bonvehí lo ha anunciado junto con la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, quien ha calificado de "graves" estos hechos "que son un despropósito y afectan a la ética y a cuestiones que afectan a un sistema de valores, que algunos están dispuestos a traspasar, no sabemos si para hacer daño a quién o a qué".

"Nos resistimos a aceptar que algo así se haya producido en el marco de la política catalana en general", ha señalado Pascal, asegurando que están "desolados". Sin embargo, la dirigente del PDeCAT ha subrayado también que lo ocurrido "no afecta a la unidad de Junts pel Sí, ni al proceso soberanista".

"Les hemos pedido que aclaren los hechos y, si fuera el caso, que ERC asuma las decisiones que le correspondan. Esquerra actuó con mucha contundencia en el caso Vidal y esperamos que también lo hagan ahora, si es el caso", ha afirmado Pascal. "Somos socios de gobierno, compartimos hoja de ruta y no habrá problema. No nos dejaremos intimidar, en política no vale todo", ha zanjado.