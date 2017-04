El Gobierno vasco confía en el desarme pese a que ETA ha facilitado sólo 73 armas

Prudencia y cautela. Así recibió ayer el Gobierno vasco y los dos partidos que lo sustentan la notica adelantada por EL CORREO de que ETA sólo entregó 73 armas en vez del centenar que constaba en los listados facilitados por los verificadores. El Ejecutivo, no obstante, cree que el paso dado por la banda es «irreversible» y considera «importante» la puesta a disposición de la justicia de buena parte de sus arsenales. Fuentes del Ejecutivo autónomo subrayaron a este periódico que, en su opinión, el desarme ha sido muy relevante» y que a partir de ahora, «como en su día advirtió Jonan Fernández» , toca analizar si el proceso ha cumplido con las condiciones anunciadas: verificable, legal, definitivo y sin contraprestaciones.

Covite: «Ha sido un circo y un paripé»

La información publicada ayer por este periódico no sorprendió a la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez. «¡Tantas expectativas, tantas expectativas! Yo jamás me he fiado de ETA y en el desarme, igual. Siempre dije que había que opinar después de que se produjera», explicaba ayer. «Por eso no entiendo por qué el Gobierno vasco y otras instituciones han participado de todo eso», lamentaba. A su entender, las cifras de las armas realmente entregadas revelan que este proceso «ha sido otro paripé más» de la banda terrorista y la izquierda abertzale. «Podían haberlo hecho con discreción pero han preferido montar otro circo», sostiene Ordóñez.

La presidenta de Covite sí admite una parte positiva: «cuantas menos armas tengan los terroristas, mejor, aunque ya no puedan usarlas porque han sido derrotados». Pero asegura que «siempre» tuvo la convicción de que ETA «no iba a entregar todos» sus arsenales y de que el papel de los expertos internacionales que han supervisado el proceso iba a ser intrascendente. «Si es que eran los verificadores de ETA. Ni han mediado ni verificado nada. Como todo lo que viene de la banda, ha sido un circo mediático», criticó la hermana de Gregorio Ordóñez, parlamentario y presidente del PP de Gipuzkoa asesinado por ETA en enero de 1995. «Aquí los únicos que pueden verificar son los cuerpos de seguridad», añadió.

Batalla política

Pero más allá de la entrega de las armas, la presidenta de Covite considera que el «verdadero» desarme» debe ser el de las «ideas que llevaron a ETA a matar». «Ése es más importante que el de los arsenales». Cree que ahí es donde la sociedad vasca debe centrar sus esfuerzos porque es una «batalla que aún está viva» y que la izquierda abertzale «lleva años» intentando «ganársela a los demócratas». «Lo que tenemos que hacer es derrotar su proyecto político», analizó.