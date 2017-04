El Gobierno vasco y el PNV reivindican su papel en el desarme de ETA

El Gobierno vasco y el PNV insistieron ayer en reivindicar su contribución al desarme de ETA y su papel mediador para lograr que el Gobierno de Mariano Rajoy decidiera no obstaculizar la entrega de los arsenales, al ofrecerle garantías suficientes de que el proceso iba a culminar de manera «legal».

Las revelaciones de la senadora socialista Frederique Espagnac, una de las personas de confianza de François Hollande para conducir a buen puerto el proceso, llevaron ayer al PNV a hacer notar que ha comenzado «una carrera por el medallero» una vez constatado que el desarme salió «bien». Según la representante del PS, el exministro del Interior galo, Bruno Le Roux, aprovechó la cumbre bilateral celebrada el pasado 20 de febrero en Málaga para informar de la oferta «incondicional» de desarme que ‘Txetx’ Etcheverry, portavoz de los autodenominados ‘artesanos de la paz’, había hecho llegar a la propia Espagnac. Rajoy tuvo así conocimiento por boca del Gobierno francés del plan de ETA de entregar las armas sin pedir nada a cambio.

En declaraciones a Radio Euskadi, Andoni Ortuzar trató de alejar la idea de que España y Francia ‘cocinaron’ a solas el desarme y consideró que el relato de Espagnac está «un poco novelado» porque «pasaron muchas más cosas». El presidente del PNV dio a entender que, sin la implicación de Urkullu, que se reunió con Rajoy unas semanas después de la cumbre para tratar personalmente el asunto, el Gobierno central no hubiera decidido dar luz verde al proceso y recordó además que los mediadores de Iparralde comparecieron a 48 horas del desarme para anunciar que Francia aún no había respondido a sus emplazamientos. «En la reunión de Málaga, por lo que yo sé, que algo sé, no salió la decisión en el sentido que he oído contar», apuntó Ortuzar.

El Gobierno vasco insiste, asimismo, en que los dos hechos «relevantes» para el éxito del desarme han sido la decisión de la propia ETA de entregar sus arsenales, a diferencia del rumbo que tomó en 2014, y el respaldo implícito de los gobiernos español y francés, «gestionado» por Urkullu. El lehendakari se habría apoyado en la constatación por parte de los verificadores de la legalidad de los pasos previstos por ETA.