Un mediador de Currin sugiere que España debería acercar a los presos tras el desarme

El mediador Alberto Spectorovsky, uno de los integrantes del denominado Grupo Internacional de Contacto que impulsó Brian Currin, ha considerado que el desarme de ETA es «sumamente particular» por ser «prácticamente unilateral» y por la «implicación de la sociedad civil». Asimismo, ha considerado que el Gobierno español «tendría que haber respondido de otra manera a todo, como acercar a los presos, pero no lo va a hacer»

En ese sentido, el mediador argentino ha considerado que no se ha producido un cambio en la actitud del Gobierno francés, al que ve «pragmático» para «facilitar» que se produzca el desarme, mientras que el Ejecutivo español tiene «muchas más susceptibilidades con respecto a esto». A su entender, el Gobierno de Rajoy «tendría que haber respondido de otra manera a todo, pero no lo va a hacer». «No lo hizo ahora, no lo hizo antes ni creo que lo vaya a hacer en el futuro», ha augurado.

En su opinión, «quizá lo único que España podría hacer es acercar a los presos, sin necesidad de entrar en ningún cambio constitucional, ni de ley ni de nada», pero, «fuera de eso, las consecuencias del conflicto, cómo se analiza el pasado, cómo se analiza el futuro, eso lo va a tener que hacer la sociedad vasca consigo misma».

«Decisión unilateral»

En declaraciones a Radio Euskadi, se ha pronunciado de este modo en relación a la entrega de armas de este pasado sábado, fruto de «un poco una decisión unilateral que fue facilitada por todos factores dentro de la sociedad y la política vasca, o por lo menos los partidos que estaban de acuerdo, entre ellos inclusive el PNV y el Gobierno vasco».

«Creo que han sido fundamentales en crear el marco que permita que esto se realice», ha valorado Spectorovsky, que ha destacado que se trata de un «desarme es sumamente particular» que no tiene «absolutamente nada que ver con otro conflicto internacional», teniendo en cuenta «la implicación de la sociedad civil» y que «prácticamente es unilateral».

Según ha explicado, esto era «algo que nosotros habíamos pensado hacia mucho tiempo», en el sentido de que, dado que «no había ninguna participación por parte de España, esto podía hacerse frente al pueblo vasco, a la sociedad y a los partidos políticos vascos». «ETA no lo quería, creo que el PNV lo proponía en su momento, por último creo que fue la decisión justa», ha apuntado.