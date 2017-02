'Súmate a Patxi', la campaña de López para captar colaboradores

Patxi Lopez días antes de pactar con el PP: ?Porque he dicho una y mil veces que no vamos a buscar acuerdos con un Partido Popular que lo único que sabe hacer en Euskadi es antinacionalismo y antisocialismo.? Febrero de 2009

Ay Patxi Patxi, qué poco de fiar eres!!!!!!!! No dices una verdad ni debajo del agua sometido al waterboarding!!!!!!! Dijiste que no te ibas a Madrid y ahí estas, que no aspirarías a nada, y ahí estás, proponiéndote, que irías con Sanchez, y le dejaste tirao, que estás para lo que te pidan, y divides el partido, que, que, que....dices muchas cosas y no cumples nada. Te encanta el poder, mandar, la mandanga, a ti que no has trabajado nunca.