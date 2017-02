El PNV se suma a EH Bildu en su «apoyo» a Mas y reivindica el derecho a decidir de Euskadi y Cataluña

El PNV y EH Bildu han unido esta mañana sus fuerzas en el Parlamento vasco para sacar adelante una proposición no de ley sobre el procesamiento del expresident de la Generalitat, Artur Mas, y dos de sus consejeras –Joana Ortega e Irene Rigau- por la organización de la consulta del 9-N. La iniciativa, presentada por la coalición soberanista, «muestra el apoyo» del Parlamento vasco a los tres políticos catalanes a cuatro días del inicio de la vista oral en la que estarán acusados de desobediencia y prevaricación por no haber hecho caso omiso de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el plebiscito popular celebrado en 2014. «No se puede encausar el compromiso y obligación que tienen los representantes de la sociedad de consultar al pueblo. Consultar no puede ser delito», recoge el texto, al que PSE y PP se han opuesto y Podemos se ha abstenido. Además, en él se hace un «llamamiento al Gobierno de España para que siga el camino que emprendió el Gobierno británico en Escocia, para Cataluña, Euskal Herria o cualquier otro pueblo que así lo quiera pueda decidir libremente su futuro en función únicamente de la voluntad de la ciudadanía».

El debate de la propuesta de EH Bildu ha servido para adelantar, en cierta manera, las posiciones que cada grupo parlamentario defenderá en la recién creada ponencia de autogobierno. Por ejemplo, el autor de la iniciativa votada esta mañana, Peio Urizar, ha asegurado que «no es lógico hacer oídos sordos a la reivindicación del pueblo catalán» sobre su futuro y el derecho a decidir. «La convivencia no se puede construir sobre la imposición. Artur Mas y sus dos consejeras seguían la voluntad del pueblo y pusieron las herramientas para poder realizar la consulta», ha asegurado. «De ahí que el próximo lunes los tres se convertirán en unos mártires», ha añadido.

Joseba Egibar ha sido el encargado de defender el voto afirmativo del PNV. A su entender, tanto Euskadi como Cataluña «son y serán una nación» y por lo tanto, «tienen derecho a decidir». Cree el portavoz jeltzale que «Cataluña se encuentra en una encrucijada, pero también lo está el Estado y Rajoy», al que ha reclamado la apertura de «una vía de diálogo y acuerdo para dar la palabra a la ciudadanía y así se abran puertas a la convivencia política». «Y esa vía es la consulta y preguntar. Pero (Rajoy) tiene miedo a esa consulta, pero tiene más miedo a la posible respuesta que a la pregunta», ha apuntado.

PSE moción alternativa

El PSE había presentado una moción alternativa a la de EH Bildu, que no ha llegado a ser votada, en la que reconocía «la existencia de un problema político y de convivencia» en Cataluña que «debe ser resuelto por un procedimiento de negociación, pacto, tramitación y aprobación con el máximo consenso y siguiendo las normas y procedimientos jurídico-legales vigentes». «Nosotros no somos partidarios de encausar a Artur Mas. Es un error político, pero ha de quedar claro que no habrá ninguna nación si no hay un pacto previo entre todos los catalanes», ha argumentado el portavoz socialista, José Antonio Pastor.

El PP ha justificado su voto negativo invocando la separación de poderes y lo «desafortunado» que resulta que el Parlamento vasco se pronuncie sobre un procedimiento judicial y no tenga «respeto al procedimiento oral» al que se enfrentará Mas a partir del lunes. Según su portavoz, Borja Sémper, Cataluña en los últimos años «la convivencia y la normalidad» que exhibía años atrás por culpa de la clase política que se ha embarcado en un proyecto que tiene «como objetivo único la independencia». «Cataluña ha experimentado una involución y la culpa la tienen los políticos, y los políticos no se pueden convertir en un problema. Se han situado en un punto de no retorno y van a un callejón sin salida».

Podemos ha sido la única formación en abstenerse. Pese a estar «totalmente en contra de que un cargo institucional sea encausado por llevar a cabo una iniciativa política», el grupo morado ha decidido no apoyar la propuesta por los casos de corrupción que rodean a Artur Mas y los recortes sociales puestos en marcha por su gobierno. «Nos abstenemos a la literalidad de la iniciativa, pero apoyamos el derecho a decidir», ha resumido su portavoz, Lander Martínez.