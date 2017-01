Puigdemont pide a la UE que se moje con el 'procés' porque es «un problema europeo»

Si el objetivo es que se hable de tu libro, para bien o para mal, misión cumplida. Por contra, si el objetivo es conseguir algo tangible, hay poco que llevarse a la boca. El eco mediático se llama Bruselas y la Generalitat de Cataluña, inmersa en su secular cruzada a favor de un referéndum independentista, desembarcó este martes en el Parlamento Europeo para continuar su estrategia de internacionalización del 'procés' pese a sufrir la indiferencia de la UE institucional. El president, Carles Puigdemont, y los consellers Oriol Junqueras y Raül Romeva, protagonizaron un acto político organizado por PDECat y ERC para arremeter contra el Gobierno central y explicar a Europa por qué volverán a organizar otro plebiscito sin el aval legal de España, que en la práctica es el Estado miembro que cuenta con capacidad de veto en un club al que Cataluña quiere formar parte como socio de pleno derecho. «El nuestro es un problema europeo y Europa debería ser parte de la solución. Europa no puede mirar hacia otro lado», zanjó el president.

La prensa española no interesaba y la extranjera no acudió. Se trataba de vender al resto del mundo la incomprensión de «un pueblo que sólo quiere votar en libertad qué quiere ser». Puigdemont rechazó hablar a los medios para evitar preguntas como por qué seguía sin reunirse con ningún alto cargo de la UE en su segunda visita a Bruselas. Se impuso el silencio. Ni quiso hacerlo a la entrada ni tampoco a la salida. No era su guerra. Los suyos querían que hablase en rol de estadista europeo durante una conferencia privada que cubrió con creces el aforo de 350 personas. No hubo cargos políticos de referencia, apenas una veintena de eurodiputados y sí una abrumadora mayoría de sociedad civil, mucha llegada de Cataluña. El objetivo era llenar y hubo un lleno hasta la bandera con grandes ovaciones. Cómo no.

El ruido generado en torno a su visita ha sido enorme con acusaciones por parte de la delegación catalana de sufrir el boicot del PP y todo el aparato burocrático que controlan en la UE. ¿El motivo? Casi a la misma hora, el nuevo presidente de la institución, el popular Antonio Tajani, recibía a las delegaciones diplomáticas desplegadas en Bruselas en la tradicional copa de arranque de año que reúne a la crème de la crème comunitaria. Y claro, según el eurodiputado Ramon Tremosa (PDECat), toda esta gente quería haber ido a ver a Puigdemont y no al acto del presidente del Parlamento.

LA CLAVE Aforo hasta la banderaA falta de cargos políticos europeos, se llenó la sala con muchos catalanes que ovacionaron al president

Más allá del ruido político, lo relevante de este martes fue el discurso de Puigdemont, que pronunció durante 28 minutos en catalán, francés e inglés, y que concluyó con un tajante: «Tengan la seguridad de que este año 2017, Cataluña decidirá libremente su futuro a través de un referéndum legítimo y legal con todas las garantías vinculantes ofrecidas por la democracia», que provocó un minuto de ovación cerrada con el 90% del aforo en pie, lo que evidenció que el acto tuvo más de mitin que de acto institucional.

Abierto a pactar la consulta

Antes, repasó uno a uno los distintos procesos judiciales abiertos contra cargos institucionales catalanes como Artus Mas o Carme Forcadell y criticó que el Tribunal Constitucional esté liderado por «un antiguo afiliado del PP». En este sentido, fijó en la sentencia contra el Estatut de 2010 como el momento clave en el que Cataluña comenzó la desconexión con España. «Se preguntarán por qué una mayoría de los catalanes ya no quieren formar parte de España», recalcó haciéndose de nuevo trampas en el solitario de los votantes y los escaños.

Pese a todo, el president del Govern tendió la mano y aunque «sólo hemos contrado la vía judicial hasta la fecha», reiteró su voluntad de «dialogar y buscar soluciones hasta el último día». Eso sí, siempre bajo la premisa de la celebración del referéndum. «Estamos abiertos a hablar de la fecha, de la pregunta, de los criteros, del porcentaje necesario de la opción ganadora... Estamos en la mesa negociadora y no nos levantaremos hasta el último día».

Tanto Puigdemont como Junqueras y Romeva insistieron este martes en la posibilidad de que Cataluña se convierta en un Estado miembro de la UE por la vía unilateral pese a tener en contra todo el peso de los Tratados y de los 28 socios comunitarios, que jamás darán un paso sin el aval previo de España.