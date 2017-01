Patxi López marca distancias con el asesor económico del PSOE

Patxi López ha marcado esta mañana distancias con el encargado de redactar la ponencia económica del PSOE, José Carlos Díez, de cara al congreso socialista del próximo mes de junio. El economista pronunció el pasado sábado unas polémicas declaraciones en las que aseguraba que si se pone una renta básica para todos los ciudadanos «no es que pongas el muro de Trump», es que «tendrás que poner francotiradores» para evitar la llegada masiva de inmigrantes. Díez pidió disculpas posteriormente.

A pesar de ello, sus palabras han levantado una importante polvareda. Y no solo por las críticas lanzadas desde otras formaciones, como Podemos, sino por la tormenta interna que ha generado. Díez ha sido nombrado ponente a propuesta de la gestora que de manera interina dirige el PSOE. Un órgano controlado por los afines a Susana Díaz.

En este contexto, López, el único dirigente que por ahora ha presentado su candidatura a dirigir el PSOE, ha marcado distancias. «Esperaré a que haya ese documento, pero hay cosas que he escuchado que no me han gustado. Estos no son los planteamientos socialistas que yo defiendo», ha afirmado López en Rne.

El exlehendakari ha evitado hacer más sangre, e incluso ha recalcado que él tampoco es partidario de implantar una renta básica universal, ya que, a su juicio, supondría un coste inasumible y sería desincentivadora. «Yo quiero una renta ligada a la búsqueda de empleo», ha matizado. Esta misma semana, el PSOE se ha comprometido a llevar al Congreso una iniciativa impulsada por los sindicatos para que los parados sin recursos económicos tengan derecho a una prestación de 426 euros al mes.