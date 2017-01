López lamenta los abucheos a Susana Díaz en León y rechaza una «izquierda de pancarta»

El aspirante a secretario general del PSOE Patxi López ha lamentado este lunes los abucheos de militantes que sufrió la presidenta andaluza, Susana Díaz, ayer en León, al tiempo que se ha desmarcado de la "izquierda de pancarta" que a su juicio representa Benoît Hamon en las primarias socialistas de Francia.

«Lamento esos abucheos que sufrió mi compañera Susana en León; creo que esta no es la forma de ser socialista», ha dicho López en una entrevista en Telecinco, en la que se ha mostrado «muy crítico» con la política fiscal del Gobierno de Rodríguez Zapatero y con el planteamiento que éste hizo en su día al defender que «como las cosas van bien hay que bajar los impuestos». Para el exlehendakari, los impuestos «tienen que ser los justos para tener un país decente que no deja a nadie en la cuneta», ha advertido.

Tras recordar que se presentará a las primarias del PSOE en nombre de una «izquierda exigente», ha alertado también de que el triunfo de Hamon en la primera vuelta de las primarias del Partido Socialista francés es la «expresión de un malestar con políticas que han tenido semejanza absoluta con las políticas de la derecha». A ese respecto, ha sostenido que tanto en España como en Francia la «esperanza» de los socialistas es «hacer algo diferente», un «socialismo del siglo XXI», pero ha recalcado que, aunque le parecen bien algunas propuestas de Hamon, como la renta básica y la visa para refugiados, no quiere «tampoco acabar como una izquierda de pancarta».

«Pacto con la ciudadanía»

«Quiero un PSOE que no tenga que mirar ni a derecha ni a izquierda, que pacte con la ciudadanía, con los progresistas», ha apuntado el exlehendakari, tras coincidir con Susana Díaz en que quiere un PSOE «ganador» y «de mayoría». «Estaría bueno que alguien que quiere ser secretario general no buscara ese objetivo».

En una semana en la que está previsto que se reúna la comisión de diálogo encargada de revisar las relaciones entre el PSOE y el PSC, ha recalcado que él «no entendería que al secretario general del PSOE no pudieran votarle los militantes del PSC». Convencido de que «hay mucha gente detrás» de su propuesta, aunque «quizá no sean los que más hablan e insultan en las redes», ha reiterado que llevará su candidatura «hasta el final», pero que del congreso no puede salir un PSOE de «vencedores y vencidos», sino que «hay que sumar e integrar porque, si no, el PSOE no será un partido fuerte».