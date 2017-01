«Aralar tendría que unificarse con Sortu en una fuerza política amplia»

Fundador de HB y, años después, de Aralar, Patxi Zabaleta (Leitza, 1947) es una referencia histórica del independentismo. Desde su experiencia, analiza la encrucijada de la izquierda abertzale ante la reestructuración de la coalición EH Bildu, el futuro de Aralar en esa coyuntura y la necesidad de resolver cuestiones como el desarme de ETA y los presos.

En el marco del proceso para reforzar EH Bildu, Aralar se está replanteando su futuro como partido. ¿Qué papel debe jugar?

Aralar ha representado una de las sensibilidades de la izquierda abertzale, siempre con vocación de superar dificultades y llegar a una organización unitaria y plural del centroizquierda abertzale, como existe el centroderecha del PNV. En su último congreso, Aralar propuso una relación de unificación de todos los partidos con vocación de ser izquierda abertzale, siguiendo aquel viejo lema de ‘zibila eta zabala’ (civil y amplia). Eso se ha propuesto a Sortu.

El análisis de lo que está sucediendo en Sortu, con su proceso de refundación, indica que esa fuerza que representa a otras sensibilidades de la izquierda abertzale se ha ‘estandarizado’. Antes no admitían ni la figura del militante ni del congreso, y ahora sí. En este proceso de unificación debe desembocar todo el conjunto de EH Bildu, pero respetamos actitudes como las de Eusko Alkartasuna, aunque sería importante que tomase otra postura antes que seguir existiendo como partido.

¿Aralar debe seguir siendo un partido, una corriente, disolverse...?

Debe conseguir que su sensibilidad quede reconocida en esa refundación de toda la izquierda abertzale. En todo caso, esto no está planteado y hay que esperar al congreso y las ponencias.

¿Podría integrarse en Sortu?

Tendríamos que acabar unificándonos dentro de una fuerza política amplia, en la que también cabrían EA y otros sectores no organizados, pero que existen en la izquierda abertzale y reflejan otras sensibilidades.

¿Eso significaría volver a 'la casa del padre'?

Nunca hemos estado fuera de ‘la casa del padre’. Sortu es más joven que Aralar. Somos el partido más antiguo de la izquierda abertzale. Seríamos el tío, por lo menos.

¿Ve voluntad en Sortu para esa reunificación?

Ellos están ahora ensimismados en la resolución de sus problemas y estructuras, y no tienen esta cuestión en primer orden. Pero no veo que existan actitudes de veto a esta postura. Llegará con el tiempo.

«Los de ETA son presos políticos»

Usted participó en la manifestación de Sare del pasado día 14 en Bilbao. ¿Atisba una salida para la cuestión de los presos de ETA?

Una vez que ETA cesó definitivamente la lucha armada, hay que exigir que no queden más presos políticos, porque los de ETA son presos políticos. Con consecuencias armadas y daños enormes e irreversibles a la gente, pero son presos que han actuado por motivación política, no mercenarios como los de los GAL, que por cierto de estos no queda ninguno en la cárcel. Hay que acabar con este asunto como en Colombia, Irlanda o como se acabó aquí en 1977.

«Con mi hija discuto de política aunque llegamos a acuerdos» El excoordinador de Aralar Patxi Zabaleta lleva ya un tiempo alejado de la política, aunque la saga continúa de la mano de su hija. No obstante, Miren Zabaleta ha optado por Sortu, formación de la que se convertirá el sábado en su máxima responsable en un territorio tan simbólico para el independentismo como Navarra. «Es una persona preparada, lúcida y honrada», señala con «admiración». En casa, cuando coinciden, hay debate entre Aralar y Sortu. «Discutimos bastante de política, pero claro, no lo decimos fuera. Pero también llegamos a muchos acuerdos». Como veterano en estas lides, sabe cómo se las gastan en política y, quizás por ello, teme que su hija pueda «padecer situaciones, con otros matices, como las que yo he sufrido, y como padre me da algo de cosa». No obstante, «ha elegido su camino y también se tienen alegrías. Quien tiene esa vocación no la puede dejar de lado». El exlíder de Aralar recuerda con amargura el paso de Miren Zabaleta por prisión por el caso Bateragune, donde fue condenada junto a Arnaldo Otegi por la reconstrucción de la antigua Batasuna. «Su libertad fue una gran alegría aunque ahí quedan los seis años ‘entericos’ que le quitaron, sin que le restaran ni un solo día aunque lo pidió».

Entiendo que habla de amnistía.

Yo no tengo remilgos políticos para utilizar la palabra amnistía. Participé en la campaña pro amnistía del 77 y ahora pienso exactamente igual. Después, eso debe ir acompañado de la autocrítica general, que ya está hecha con el cese unilateral de la lucha armada por parte de ETA.

Tras el anuncio del EPPK se discute si los presos deben arrepentirse.

La autocrítica subjetiva y personal atañe a cada persona. Unos lo harán mostrando arrepentimiento personal y otros, con otras actitudes. Pero eso está en la esfera individual y personal, no es exigible legalmente.

¿Es suficiente para las víctimas?

Las víctimas merecen respeto. Y el primer respeto es que no se les utilice con fines partidistas. Querer diferenciar a las de ETA de las otras es utilizarlas e incurrir en el ‘caidismo’ del franquismo, que despreció a otras víctimas. El homenaje a las víctimas es que su recuerdo haga que no se repita una confrontación violenta.

Apoyo a Nanclares

¿Usted, que es abogado, hasta dónde cree que deben llegar los presos en la exploración de vías legales?

Hasta utilizar, sin ningún límite, todos los cauces que la legislación penitenciaria otorga en forma de beneficios penitenciarios. La primera obligación y deseo del preso es siempre la libertad, y hay que buscarla por todos los cauces que se pueda. Hubo un gran error hace 40 años por tener prevenciones para utilizar el tercer grado, las condenas condicionales y ese tipo de cosas. Así que bienvenido sea el pronunciamiento del EPPK, aunque lástima que no hubiera venido antes, como bienvenido sea el pronunciamiento del colectivo Nanclares o de Urrosolo Sistiaga, aunque también a él le digo que llegó tarde.

Precisamente el EPPK ha arremetido contra la vía Nanclares.

En eso no tiene razón, porque el sujeto de derechos es el preso persona, no el miembro de un colectivo.

Sigue atascado el desarme de ETA.

El desarme lo doy por hecho una vez cesada la violencia. Dada la irresponsabilidad histórica del Gobierno del PP, ETA debía haber anunciado su voluntad de deshacerse de las armas, arrojándolas a una sima, con la dignidad que da hacerlo unilateralmente. Y es que nadie puede ir con unas armas a entregarlas porque sería detenido por tenencia ilegal.

¿Hay agua en Euskadi para tirarse a la piscina del soberanismo y la independencia viendo las dificultades en Cataluña?

Son cuestiones que la democracia exige y van a venir. El independentismo ganará, aquí y en Cataluña, cuando demuestre que no va en contra de los obreros españoles, sino a favor, aunque ahora todavía estamos en el debate del derecho a decidir.