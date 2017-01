«Saber quiénes mataron a mi hermana nos daría algo de consuelo»

«No sé qué va a pasar, pero estoy muy contenta. Por mi hermana, por mi cuñado y por tantas personas a las que ETA ha matado». Aurora charla con este periódico pocos días después de que la Audiencia Nacional aceptara reabrir el asesinato a manos de ETA de su hermana, Hortensia González, y el novio de esta última, el guardia civil Antonio Ramírez Gallardo. El atentado contra los «novios de Cádiz», como se les llegó a conocer, tuvo lugar en Beasain el 6 de enero, día de Reyes, de 1979. «Saber quiénes les mataron nos daría algo de consuelo», afirma.

La Fundación Villacisneros, entidad privada sin ánimo de lucro, decidió en 2016 poner en marcha el proyecto 'Dignidad', cuyo objetivo es «colaborar en que las víctimas reciban la justicia que se merecen y que se respete su memoria», explica su presidente, Iñigo Gómez-Pineda. Fruto del convenio que suscribieron con el despacho jurídico Milans de Bosch Abogados, el 12 de octubre de 2016 se presentó ante la Audiencia Nacional la primera solicitud de reapertura de un sumario, el del asesinato de Antonio Ramírez Gallardo y Hortensia González. El titular del Juzgado Central de Instrucción número dos dio traslado del escrito al fiscal Pedro Rubira, quien se mostró favorable a la reapertura del caso. Considera que, pese a que el atentado en sí pueda haber prescrito –los atentados cometidos antes de la modificación del código penal en 2010 prescriben a los veinte años–, existe otro delito, el de integración en banda armada u organización terrorista, que es «de tracto sucesivo». Es decir, que no prescribe mientras los posibles autores sigan perteneciendo a ETA. Así lo establecen, además, las resoluciones internacionales.

«Solo deja de cometerse cuando las personas integradas en la banda han sido detenidas o se desvinculan de la organización, extremos que hoy no se acreditan puesto que se desconocen los autores materiales del crimen», sostiene el representante del Ministerio Público. El magistrado Ismael Moreno ha reclamado a la Policía Nacional y la Guardia Civil «un informe respecto a la autoría del ataque».

A los dos meses de cometerse el asesinato, el sumario fue sobreseído y nunca más se volvió a investigar. «Confiamos en que ahora, que la situación es de mayor calma, las Fuerzas de Seguridad puedan entrecruzar información. Por aquellos años no daban abasto», expresa el abogado Santiago Milans de Bosch. Es consciente de que la inmensa mayoría de los etarras condenados, lo han sido también por el delito de pertenencia a banda armada. Por lo tanto, no se les puede acusar del mismo delito dos veces. «Pero la satisfacción moral de saber quiénes han matado a sus familiares es muy importante para las víctimas», remarca.

Estado del vehículo tras el atentado.

Otros tres sumarios

La primera vez que Aurora se planteó seriamente intentar reabrir el caso de su hermana y su cuñado fue tras una conversación con Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, a raíz de la publicación del libro 'Agujeros del Sistema. Más de 300 asesinatos de ETA sin resolver'. «En aquellos años –los 70 y 80– les mataban, les enterrábamos y después, nada», reprocha. La familia de la pareja no supo «ni siquiera que el caso se había archivado». «Ni una carta, ni una llamada». Al marido de Aurora, guardia civil, le destinaron en el 75 a Ordizia y Hortensia decidió acompañar a su hermana. «Decían que parecíamos gemelas, estábamos muy unidas», apunta. Allí conoció a Antonio, también guardia civil, y ambos se convirtieron en «inseparables». Cuando ETA les asesinó, «él le había comprado ya la alianza para casarse», revela Aurora.

Noche de Reyes de 1979. Acaban de colocar los regalos con sus nombres debajo del árbol, cuando Antonio y Hortensia deciden «ir a bailar». «Les dije que a dónde iban tan tarde, pero me respondieron que volverían pronto, que solo iban a dar una vuelta», relata Aurora. A las tres de la madrugada empezaron a escucharse ruidos en el cuartel, gente que iba y venía. «Bajé al portal a preguntar qué pasaba y noté que todos me miraban», evoca. Un amigo de su cuñado le dio la trágica noticia y ya en el hospital le confirmaron los malos presagios. La pareja acababa de subirse al coche tras salir de una discoteca cuando varios etarras les ametrallaron poniendo fin a sus vidas. Aurora «no podía estar de pie, ni hablar, ni siquiera respirar». Después del atentado destinaron a su marido a Algeciras. Desde entonces, no celebran las navidades.

Aurora habla desde la cautela, pero también desde la «esperanza». Su sumario no es el único que la Fundación Villacisneros espera llevar ante el juez para solicitar su reapertura. Se prevé que otros tres sigan los mismos pasos este año. «Vamos esperar a ver qué recorrido tiene este primer caso», puntualiza el letrado Santiago Milans de Bosch, que asegura estar dispuesto a llegar «hasta el final, hasta instancias europeas». «Nos parece bien pasar página –añade el presidente de la entidad, Iñigo Gómez-Pineda–, pero haciendo justicia y deslegitimando el terrorismo».