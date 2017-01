Mendia carga contra la gestora y la «interinidad» en la que vive el PSOE

Idoia Mendia ha aprovechado su intervención en el comité federal que el PSOE celebra hoy en Ferraz para cargar contra la gestora que lidera el partido desde la salida de Pedro Sánchez y para reclamar que el congreso socialista se organice en abril y no en junio, la propuesta que defiende el órgano presidido por Javier Fernández y que presiviblemente saldrá avalada en el cónclave de Ferraz.

La líder de los socialistas vascos no ha dado su brazo a torcer, a pesar de que todos los indicios apuntan a que sus planteamientos no son aceptados por la mayoría. Mendia ha recalcado antes sus compañeros que el PSOE necesita construir una alternativa sólida al PP, y que ésta no puede hacerse en la situación de «interinidad» en la que vive la formación. «No creo que el PSOE pueda afrontar los debates con fuerza y confianza desde una dirección provisional. La provisionalidad en la que estamos sumidos nos está restando fortaleza y credibilidad en los debates públicos que estamos viviendo», ha apuntado.

De forma contundente, Mendia ha subrayado que otras gestoras cumplieron su función en un tiempo más breve del ahora previsto y ha lamentado que en un primer momento este órgano argumentara que era necesario hacer una conferencia previa al congreso y ahora se descarte. Además, ha preguntado a sus compañeros qué pasaría si Rajoy decide adelantar las elecciones en primavera, una opción que el presidente del Gobierno ya ha puesto sobre la mesa si no logra aprobar sus presupuestos, y el PSOE no tiene líder.

Antes de entrar en la reunión, Mendia ha insistido que el 39 Congreso del PSOE debería ser en abril, en vez del 17 y 18 de junio, porque «lo importante» es que el partido «tenga cuanto antes un liderazgo claro». Sobre los candidatos al proceso de primarias, que tendrá lugar en mayo, no se ha pronunciado sobre ninguna de las posibilidades y ha hecho hincapié en los proyectos con los que se presenten. «El PSOE debe ser plural y diverso», ha afirmado.