Erkoreka dice que «los mensajes» del Gobierno central son «más positivos», pero «no suficientes»

MADRID - VITORIA, VITORIA -MADRID

Por una parte, en sus declaraciones, el presidente del partido que nos gobierna alardea de que no tiene miedo a ninguna reforma constitucional, pero-dice- no aceptará ningún cambio que no reconozca el hecho diferencial vasco. "Euskadi es una nación". Ser vasco imprime carácter. Pero no dice cuáles son esas características diferenciales, eso estará en los libros de las escuelas con la nueva historia. "No nos meterán en el saco común que es España"." Estamos en un Nuevo Tiempo y hay que Modernizar la Transición." Es lo que, más o menos, se ha escrito. No se aceptará que no se reconozca el hecho diferencial, se dice, pero ¿está aceptado ahora ese hecho diferencial?

Por otra parte, el Presidente de los vascos, abundando en la bicefalia de su gobierno, después de la reunión en el gobierno central, además de calificar el encuentro de necesario (aunque sea uno más de los diecisiete por participar), se explayó diciendo que el modelo actual - de relación, se supone- se ha demostrado ineficaz por la falta de sintonía, por la incomprensión y por el distanciamiento. Parece ser que se quiere decir que no se ha respetado, en estas relaciones, el hecho diferencial vasco, según lo que manifestó el Presidente del partido que gobierna este país vasco y que se recoge en algunas declaraciones. Lo mismo, dicho de distinta forma.

Sin embargo, no queda nada claro, -lenguaje político-, si la queja de falta de sintonía hace referencia a no entenderse, a no querer sintonizar o a no presentar afinidades; y si la incomprensión que se echa en falta, se remite a la falta de benevolencia o de tolerancia, o si se vincula a la de entender o encontrar justificados los sentimientos de los vascos y sus motivos; y si el distanciamiento se relaciona con una ausencia de trato íntimo o por sentirse tan lejos o más de lo que marca la distancia geográfica.

De todas formas, se quiere patentizar en las declaraciones que el modelo actual es ineficaz y que solo se contemplará la construcción de un nuevo modelo de Estado desde la mutua lealtad institucional y política. Y los principios de ese modelo de Estado han de ser de no subordinación y de bilateralidad efectiva con garantías.

Menos mal que en algún momento parece ser que se le ocurrió, o tenía apuntado,pero casi olvidado como las temas que interesan al pueblo llano, lo de que la prioridad de su Gobierno es la económica y el mantenimiento de los servicios públicos esenciales que si no... Mucha soberanía compartida, mucho hecho diferencial, mucho ejercicio de la voluntad de unión pero... El desempleo, el Lanbide y sus errores, la incapacidad manifiesta de los gestores, el escándalo de la RGI -insulto permanente a los habitantes señeros del territorio- los asuntos pendientes en los tribunales, los jóvenes que se van a otras tierras, los pensionistas que estiran aún más sus ingresos, los regalos a los nuevos emprendedores que se hacen contra la estadística porque son votos... De eso ¿quién se ocupa? ¿Para qué se quiere un representante del Gobierno Vasco que no se preocupa de los intereses de los ciudadanos?