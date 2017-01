Mendia: «Sería bueno acercar a los presos de ETA a zonas más próximas a Euskadi»

«Sería bueno que el Gobierno de España hiciera una política penitenciaria como la que reivindica el PSOE, con altura de miras y un poco de visión de Estado. Por ejemplo, el acercamiento de los presos a zonas más próximas al País Vasco para facilitar su relación con los familiares, con su entorno, y para que vieran la realidad que se vive en Euskadi hoy», ha afirmado hoy Idoia Mendia.

La dirigente socialista cree que el acercamiento «probablemente facilitaría el camino individual a la reinserción y ese reconocimiento del daño causado a la sociedad vasca» por parte de los reclusos de ETA, «ahora que se empiezan a apear» de la negativa a asumir las vías legales.

Mendia también se ha referido al desarme de la banda, que no considera complicado «porque basta con que den las coordenadas de los zulos». «Si el desarme sirve para que ETA se disuelva, bien; pero no es un objetivo en sí mismo, que parece que ahora el objetivo es que ETA sea una organización desarmada cuando lo que queremos los vascos mayoritariamente es que desaparezca como organización». Y esta disolución, ha dicho, «beneficiaría» a los presos, ya que «su situación penitenciaria cambiaría automáticamente».

La secretaria general del PSE ha apoyado que el Gobierno Vasco, del que el PSE forma parte junto al PNV, «trabaje en ayudar en el desarme, en hacer una mediación o colaborar» con los Ejecutivos de España y Francia, «pero siempre que sea con el objetivo de la disolución de ETA».

«La única consulta»

Por otro lado, Idoia Mendia ha garantizado que los socialistas participarán en la ponencia de convivencia del Parlamento vasco aunque el PP decida no incorporarse, aunque ha señalado que sería «bueno» que los populares estuvieran en una cita que tiene como punto de partida el llamado «suelo ético», la declaración sobre la violencia aprobada hace cinco años por PNV, PSE, PP y tres parlamentarios luego expulsados de Aralar.

Respecto a la otra gran ponencia de la legislatura, la de la reforma del autogobierno vasco, Mendia ha pedido hacer un «esfuerzo» para incorporar a la izquierda abertzale al «consenso estatutario», pero sin perder a ninguna de las formaciones que hoy en día apoyan el Estatuto de Gernika. «Va a ser una tarea muy complicada y muy difícil porque tampoco veo al Partido Popular realmente convencido de que una reforma estatutaria puede ser buena».

A la hora de buscar el consenso en torno al derecho a decidir, la secretaria general del PSE-EE ha reiterado que «la única consulta» que contemplan los socialistas es la del referéndum de ratificación de un nuevo Estatuto aprobado por los vías legales. «Es lo fijado en el acuerdo y es nuestra posición política de siempre. El consenso está donde está la legalidad, si salimos de la legalidad los socialistas vascos no estaremos en ese camino y tendrá que buscar otros compañeros de viaje, la decisión no será nuestra, será de otro partido», ha dicho en referencia al PNV, sin mencionarle.

Mendia ha explicado que cuando defiende el pacto PNV-PSE como un ejemplo para Cataluña no pretende «dar lecciones a nadie» porque son dos comunidades «muy diferentes». «En comunidades como la catalana o la vasca es bueno que nacionalistas y no nacionalistas se encuentren y acuerden y debe ser dentro de la legalidad, porque la vía unilateral no conduce a nada más que al fracaso y la frustración de la sociedad catalana, porque no van a arreglar los problemas que tienen en el día a día y van a chocar contra la pared de la legalidad y van a tener que volver a mirar para atrás».