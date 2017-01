«Rajoy está siendo igual de duro que antes con Euskadi», asegura el PNV

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ve solo «supuesto voluntarismo» por parte del PP hacia los jeltzales más que «un cambio de actitud real», y cree que el Gobierno de Mariano Rajoy está siendo igual de «duro» con Euskadi que antes, como, a su juicio, demuestra con la interposición de más recursos.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Atutxa no ve «un cambio de actitud real, en absoluto», en el PP hacia el PNV. «Yo invitaría a cualquiera que hiciera un pequeño ejercicio muy sencillo, que es coger un boli y un papel o el ordenador, y que ponga negro sobre blanco en qué ha cambiado exactamente estos últimos dos o tres meses la actitud del Gobierno español respecto a Euskadi y en qué ha cambiado el PP respecto al PNV», ha indicado.

En este sentido, ha afirmado que «si alguien encuentra cinco diferencias con lo que había antes, yo lo compro, pero es que no lo veo». «No hay nada concreto, no hay nada. Hay supuesto voluntarismo cuando se hacen algunas declaraciones y, más allá de eso, nosotros no hemos notado nada», ha apuntado.

Además, ha dicho que «la acción del Gobierno español está siendo tan dura, por lo menos, como estaba siendo antes, y el tema de los recursos es claro y se está viendo todos los días».

En este sentido, ha recordado que, tras la reunión entre las Administraciones estatal y vasca para hablar sobre cuatro recursos, ha vuelto a haber más por parte del Gobierno del PP, sin ni siquiera avisar «ni haber establecido una relación bilateral, como supone ese órgano entre los dos ejecutivos».

Itxaso Atutxa ha recordado que la negociación de los Presupuestos Generales del Estado no ha comenzado, aunque su partido no está cerrado a reunirse y a llegar a acuerdo. Para alcanzarlo, en todo caso, ha advertido que el PNV «pensará en el país». «Pero nos tienen que llamar para sentarnos. Ni siquiera ha habido esa llamada», ha asegurado.