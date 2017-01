De Andrés: «No se van a retirar los recursos porque sí»

El nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que «no se va a producir la retirada de recursos» interpuestos por el Gobierno central contra leyes y decisiones vascas «porque sí», ya que «hay razones por las dos partes» para mantener sus posiciones. No obstante, ha dicho que «la voluntad de acuerdo ha mejorado mucho» y se puede «buscar la interpretación más adecuada» para que no sean los tribunales quienes resuelvan, finalmente.

En declaraciones realizadas a Radio Euskadi, De Andrés ha señalado que «lo que sí puede hacerse es buscar soluciones a los errores que unos u otros hayamos podido cometer». «Es difícil por ambos lados decir: 'oye, no tenía yo razón ni sentido lo que presenté'», ha afirmado.

Sin embargo, considera que, «si hay ese clima de buen entendimiento porque por las dos partes ha mejorado mucho la voluntad de acuerdo, se puede corregir o buscar la interpretación más adecuada para que se pueda llegar a un acuerdo sin necesidad de ese arbitraje judicial».

A su juicio, «tanto el Gobierno de España como el vasco son muy celosos de sus competencias y la prueba» es que es el Gabinete de Iñigo Urkullu «el que más recursos ha presentado ante leyes del Estado» en relación a las planteadas por la Administración central respecto a las del Parlamento vasco.

Seguir como vicesecretario Javier De Andrés ha considerado que, con el nuevo cargo, no se ha acabado su carrera política dentro del PP, y ha recordado que él renuncia a ser presidente del Partido Popular alavés, pero no a la vicesecretaría general de los populares vascos. El nuevo delegado del Gobierno en Euskadi ha señalado que, no obstante, habrá que ver si el presidente del PP en Euskadi, Alfonso Alonso, quiere contar con él en la dirección regional después del próximo Congreso que está «a la vuelta de la esquina». «Yo sigo teniendo vocación de política vasca y me gustará seguir participando de ella», ha indicado.

«Probablemente, en ambos lados hay voluntad de reclamar sus competencias y de garantizarse que no haya invasiones competenciales principalmente», ha dicho.

En este sentido, considera que «sería muy bueno» que, antes de que se recurra judicialmente, hubiera la posibilidad de reunirse entre representantes de ambas administraciones y buscar la fórmula «para que se interprete la Ley, cuál es la forma en la que se va a desarrollar, saber cuál es el alcance que se pretende, y si se puede, corregir aquellos detalles que pudieran dar lugar a la interposición del recurso».

26º promoción de la Ertzaintza

Javier de Andrés no entiende «por qué motivo se llevó adelante» la 26º promoción de la Ertzaintza cuando estaba «bastante claro que incumplía las leyes que se estaban arbitrando para esas cosas». «Ojalá se pueda resolver», ha indicado. No obstante, ha insistido en que «el primer error aquí fue convocar una OPE cuando era público y bien conocido que no se debía haber hecho».

También ha recordado, además, que su antecesor en el cargo, Carlos Urquijo, cuando impugnaba decisiones de las Administraciones vascas «ganaba con mucha frecuencia, por no decir en casi todos los casos». «Tampoco es que presentara 'a humo de pajas'», ha añadido.

De Andrés ha señalado que en Euskadi hay muchos ayuntamientos que «están en el filo de la navaja en relación con las decisiones que toman». «Muchas veces incluso se llegan a jactar de incumplir la legalidad, de vulnerarla, de tensar la relación con la Ley y, luego, son los primeros en lamentar que se recurra, pero es que son muchas veces decisiones que, cuando se adoptan, se sabe que están fuera de la Ley», ha manifestado.

Por ello, cree que «hace falta que todos sepamos hasta dónde se puede llegar y cuáles son las competencias de cada uno porque la ordenación del Estado tampoco se puede dejar que la resuelvan los ámbitos municipales y que cada alcalde decida cómo va a ser la organización del Estado».

Por último, ha apuntado que su nombramiento no es «un guiño» hacia el PNV en un momento en el que jeltzales y populares podrían negociar los Presupuestos Generales del Estado.