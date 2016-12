«La ideología es una excusa para justificar lo que hacemos»

Con la perspectiva que confiere el paso del tiempo, Eugenio Ibarzabal (San Sebastián, 1951) aborda en ‘Días de Ilusión y vértigo’ una década en la que vivió en primera persona acontecimientos como la negociación con ETA o la escisión del PNV. El que fuera portavoz del Gobierno vasco con el lehendakari José Antonio Ardanza se enfrenta al pasado huyendo de miradas autocomplacientes.

– Además de testigo, fue actor político en unos años cambios en Euskadi. ¿Cómo valora el papel que desempeñó entonces?

– Cuando echo la vista atrás veo esa soberbia del joven que cree que puede hacer mucho más de lo que puede hacer. Y al mismo tiempo veo ingenuidad. He tratado de ser lo más sincero posible y contar, desde mi perspectiva, lo que pasó a nivel político esos años, pero también la intrahistoria, cómo eran las relaciones entre las personas, esa red de intereses personales que lo inunda todo y que explica mejor las razones últimas de las acciones que los aspectos de tipo ideológico.

– La escisión del PNV se produjo cuando usted era portavoz del Gobierno vasco, ¿cómo la vivió?

– Lo que me llamaba la atención fue la incomunicación tan rápida que se produjo. Todo ese cúmulo de chismes, de malentendidos, de pretendidas maniobras que no eran tales, esa sensación de que cuando has hecho un pequeño globo y se agranda ya no puedes pincharlo. Es algo relativamente irreversible. Muchas veces responsabilizamos a los líderes correspondientes. Pero hubo personas que se enfadaron entre sí porque había temas previos y era una buena excusa para justificarlos. Tendemos a explicar las cosas por razones de tipo ideológico, como si la ideología fuera previa. Para mí la ideología es una excusa que utilizamos para justificar lo que hacemos.

– ¿Qué momentos le ha costado más afrontar?

– Fundamentalmente el año 1986 y toda la etapa de la escisión. Era portavoz de Gobierno con un partido absolutamente dividido que no necesitaba oposición, porque la tenía dentro. Tenías esa sensación de soledad absoluta y de que lo que dijeras iba a ser malinterpretado.

– La obra arranca en los comicios de 1977 con un abrazo entre un jeltzale, Arzalluz, y un socialista, Múgica. Cuarenta años después, PNV y PSE gobiernan juntos.

– Me parece muy significativo que otra vez se vuelva sobre lo seguro, que no es solamente algo que nace en 1977, sino que se retrotrae a la etapa republicana, con un mundo nacionalista y con la izquierda no nacionalista. Y se repite, con lo cual no sé si hay que extraer una constante histórica. Detrás de los acontecimientos hay unas constantes. No significa que no podamos cambiarlas, pero las respetamos.

– En el libro lamenta que, a pesar del trabajo que les llevó negociar el Estatuto, una vez lograda su aprobación no sintió emoción...

– En aquel momento había un papel de la izquierda abertzale tan crítico, tan atroz, que parecía que estábamos a la defensiva y lo vivimos como una especie de provisionalidad. Como si fuera algo inicial, defectuoso en gran medida, cuando tenía una potencialidad que luego se ha demostrado.

– ¿Cree que hay que reformarlo?

– Se va a abordar por razones tan sencillas como son las temporales. Cuando se aprobó el Estatuto no formábamos parte de la UE y se hizo con una referencia a lo que había pasado en 1936. A la luz del contexto nuevo habría cosas que se podrían mejorar. Ha habido dificultades con Madrid. Ahora deberíamos aprovechar para evitarlas y generar más cauces. Aunque me parece clave recordar que el modelo que subyace detrás del Estatuto, que es el modelo de concierto económico, hay que cuidarlo.

– Tuvo también un papel en las negociaciones con la izquierda abertzale, ¿cómo lo recuerda?

– Tenían una actitud de soberbia absoluta. Y los que estábamos en la otra posición teníamos que ir con cuidado, porque aquello era tan delicado que se podía caer en cualquier momento. Estábamos en contexto de golpismo, de enorme violencia. Por otro lado, de la misma manera que ellos no sabían nada de nosotros, nosotros no sabíamos nada de ellos. Hablábamos de la izquierda abertzale y nos fijábamos en personas y generaciones que pensábamos que podían ser interlocutores y, sin embargo, estaban siendo superadas por nuevas generaciones. Y cada generación que entraba mostraba mayor dureza que la anterior.

– ¿Hay algo de lo que se arrepienta de aquellos años?

– De varias cosas. Creo que algún tipo de sufrimiento de aquella época venía de la inmadurez. En aquel tiempo nunca sabía dónde iba a estar al día siguiente. Era una locura de vida que tuvo en mi caso consecuencias personales. Me arrepiento de habérmelo tomado demasiado en serio. Y si nos tomamos en serio lo que no es del todo serio, corremos el riesgo de volvernos locos.