¿Por qué cada vez menos gente ve el discurso del Rey?

El sábado a las nueve de la noche había 10.099.000 españoles viendo la televisión. No es que hubiera mucha opción porque 25 cadenas, con las ausencias notables de ETB y TV3, emitían en ese momento discurso del Rey, que se alargó doce minutos.

Aún así, la mitad de los televidentes no lo vieron . El discurso del monarca ha perdido casi un millón de seguidores en un año y teniendo en cuenta que ya no llega a 6 (millones), la caída es llamativa. Pero tiene explicación... y alternativa. Tres expertos en comunicación política y Casa Real señalan las causas del creciente desinterés de esta cita, que pierde adeptos «por previsible», y proponen nuevas fórmulas, desde un escenario más 'real' («una barriada de Madrid por ejemplo») a que le acompañe la infanta Leonor y futura heredera de la Corona.

«Antes el discurso marcaba la hoja de ruta, hoy es una carta a los Reyes»

Miguel Ángel Caveda. Presidente europeo de 3AWW, consultoría de marketing político

«Estos discursos son meras declaraciones de intenciones, demasiado políticamente correctos. Hace años el mensaje del Rey tenía un sentido y marcaba la hoja de ruta a los políticos. Ahora parece más bien una carta a los Reyes Magos en la que se pide que todos seamos felices, El Rey debe referirse a los problemas de España y hacerlo con todas las letras. Sobrevoló el tema de Cataluña y no fue contundente ni proyectó una imagen de fuerza. En lugar de decir: 'Esto es lo que va a ocurrir', simplemente expresó su deseo de que haya entendimiento. Y luego está la realización... que parece de los años 70. El escenario es extremadamente sobrio y los movimientos de cámara, repetitivos. Se está anteponiendo el respeto a la tradición por encima de los resultados, pero hay que adaptarse a los nuevos tiempos. El espectador de 2016 no quiere ver una tele de los años 80»

«Es previsible y sin margen para lo emotivo»

David Redoli. Presidente de la Asociación de Comunicación Política

«En su discurso el Rey habla de cauterizar heridas, de progreso... Es tan previsible todo que no deja margen para lo emotivo. Tiene poco efecto 'real', se ve que es un acto de cara a la galería, que peca de un exceso de institucionalidad. En los mensajes de los primeros 80 el monarca hablaba de la importancia del poder civil, en el sentido de advertir que se había acabado la primacía de las Fuerzas Armadas, recalcaba esa idea. Y la gente leía entre líneas porque había un mensaje y lo que allí se decía después tenía su impacto en la vida política. Por eso tenía muchísima audiencia. Pero eso ya no ocurre y en los últimos años solo hubo un momento en el que se recuperó parte de esa audiencia, cuando la imputación de la infanta Cristina, pero en ese caso el repunte de espectadores tuvo más que ver con el morbo que con el interés general».

«Se ha convertido en un trámite»

Fernando Rayón. Experto en Casa Real

«El discurso de Nochebuena del Rey se ha convertido en un trámite. Y no debería ser así. Debería lanzar algún mensaje, algún mensaje concreto e interesante. Este año se ha hablado de educación y de innovación y eso ya es un comienzo. Esa es la línea, hablar de algo, no dar un discurso enciclopédico acerca de los males que asolan al país o hacer alusiones políticas tan generales. Respecto al alejamiento de la sociedad vasca hacia esta cita, tiene explicación. En las regiones donde el sentimiento nacionalista es más acusado la gente identifica sus problemas y es con lo que se siente cercano, con sus problemas. Entonces se extiende el argumento de que el Rey no habla de esos asuntos y por eso no hay interés en escuchar qué dice. Hay un punto de cierto egoísmo».

La audiencia 5,8 millones de espectadores

No solo hay coincidencia en el diagnóstico, previsibilidad y falta de asuntos concretos, los tres expertos apuntan también en la misma dirección de soluciones. Más bien alternativas para hacer del mensaje del Rey una cita más atractiva y recuperar si no el impacto que tenía hace treinta años, al menos sí parte de esa audiencia perdida en los últimos quince, un goteo que ya es un grifo abierto. Aquí, tres propuestas para hacer crecer la expectación del mensaje navideño del monarca:

«¿Por qué no sale con su hija si es la heredera» 1 «Vamos a tener una sucesora mujer, la infanta Leonor. Por eso no sería una idea descabellada que Felipe VI saliera acompañado de su hija en el discurso. O de sus dos hijas y de la Reina. No solo hay que hacer cambios en el fondo, también en la forma», sugiere Miguel Ángel Caveda.

«Elegir otro escenario: Doñana, un barrio obrero...» 2 «Imaginemos que Felipe VI se acercara a un barrio obrero de Madrid en Nochebuena y se emitiera el discurso desde allí. O que un año quisiera llamar la atención sobre el cambio climático y potenciar el interés por el medio ambiente y grabara el mensaje en Doñana. Eso tendría muchísimo impacto. De hecho, el espectador estaría esperando año tras año a ver el escenario elegido por el monarca para el discurso de ese año. Y también se pueden explorar nuevas fórmulas en la presentación, por ejemplo que salga de pie o esté paseando mientras habla», sugiere David Redoli.