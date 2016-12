Felipe VI: «No es tiempo para fracturas, sino para abrirse al mundo»

"No son admisibles actitudes que ignoren o deprecien los derechos que tienen todos los españoles para la organización de la vida en común". Con estas palabras, Felipe VI se ha referido esta Nochebuena a la eventual celebración de un referéndum unilateral que planea sobre Cataluña. Durante su tradicional discurso navideño, que ha estado plagado de referencias al problema independentista, el jefe del Estado ha recordado que "vulnerar las normas que garantizan nuestra democracia y libertad" solo conllevan "tensiones y enfrentamientos estériles que no resuelven nada".

Con la imagen de fondo del día que juró por primera vez la Constitución en 1986, el Rey ha apelado a la necesidad de cumplir las leyes y las resoluciones judiciales como ya hiciera durante el acto solemne de la apertura de la XII Legislatura en el Congreso. "El progreso, la modernización, el bienestar, requieren siempre de una convivencia democrática basada en el respeto a la Ley, en una voluntad decidida y leal de construir y no de destruir, de engrandecer y no de empequeñecer, de fortalecer y no de debilitar", ha asegurado.

Desde su proclamación como Rey, Felipe VI ha sabido equilibrar sus gestos y sus declaraciones públicas, buscando el diálogo roto en Cataluña. Esta Nochebuena lo ha vuelto a intentar en su discurso navideño, que junto al de los Premios Princesa de Asturias es el más personal de cuantos pronuncia a lo largo del año, y en donde ha insistido en que "son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas". "Ya no vivimos tiempos para encerrarnos en nosotros mismos, sino para abrirnos al mundo", ha recordado el Monarca.

En sus palabras, Felipe VI ha resaltado además que es el momento de pensar en "la España que queremos" para las próximas décadas, y de "forjarla con solidez". Y para ello, según ha argumentado, "debemos concentrar nuestras energías en mirar hacia el mundo que nos rodea, y darnos cuenta cabalmente de por dónde va".

Diálogo y entendimiento político

Tras un año marcado por la crisis de ingobernabilidad, donde el Monarca afrontó uno de los momentos más trascendentales de su reinado, don Felipe ha invocado la capacidad de "diálogo" y "entendimiento" entre los partidos políticos, que permita "preservar e impulsar los consensos básicos para el mejor funcionamiento de nuestra sociedad". Lo ha hecho además desde su despacho, donde a lo largo de este año han desfilado hasta en cinco ocasiones los líderes de las distintas formaciones con representación parlamentaria, y donde ha recalcado que, una vez recuperada la "serenidad", "la intolerancia y la exclusión, no pueden caber en la España de hoy".

Durante su discurso, Felipe VI, que no ha hecho ninguna referencia a una eventual reforma de la Carta Magna ni a la corrupción política que sí ha recogido en mensajes anteriores, ha reconocido el trabajo que se hace desde las instituciones. "He sido, y soy continuamente, testigo de la labor de tantos servidores públicos que, con una extraordinaria vocación de servicio a la comunidad, garantizan nuestras libertades".

Sobre la crisis económica, el jefe de Estado ha utilizado la palabra "recuperación". Don Felipe ha incidido en la importancia de que muchas familias "puedan recuperar su nivel de vida", y, especialmente, en que los jóvenes "puedan tener oportunidades de futuro". Un futuro en el que la educación jugará un papel clave ya que debe que "fomentar la investigación, impulsar la innovación, promover la creatividad y el espíritu emprendedor" como rasgos y exigencias de la sociedad del futuro, que es ya la sociedad de nuestros días.

Felipe VI no se ha olvidado de las víctimas y afectados por el temporal que azotó el Mediterráneo y ha resaltado también cómo los españoles, una vez más, han vuelto a demostrar que ante las adversidades y los momentos más terribles sacan su cara más solidaria. "Sois capaces de reaccionar ante cualquier emergencia, probando siempre que, allá donde haga falta, hay un español que demuestra con obras la grandeza y el alma más profunda de nuestra tierra", ha concluido.