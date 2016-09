Homs denuncia el «seguidismo de las instituciones del Estado al PP»

Que aplaudan, que aplaudan, como son todos de la misma banda eso no quiere decir nada.

Bueno aprovechando que están casi todos en Madrid, ya que se queden porque van a tener que pasar por el supremo casi todos.

Políticos que se saltan las leyes son lo que no necesitamos en el estado Español.

Yo si me paso un semaforo me multan ,si robo me encarcelan, no veo porque a ellos no se les tiene que multar o encarcelar si no han cumplido las ley.

Aquí somos todos iguales o ellos se piensan que ellos son especiales?