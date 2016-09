Puigdemont anuncia un referéndum para junio o julio de 2017 «si es factible»

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha anunciado este lunes que convocará un referéndum, en caso de que sea «factible», en junio o julio de 2017 o elecciones constituyentes en la comunidad antes de septiembre del año que viene.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Puigdemont ha asegurado que el referéndum es el mejor mecanismo para culminar el proceso y para contar a los favorables y contrarios a la independencia, pero ha insistido en que solo lo hará si es factible,una vez cumplida la hoja de ruta, en junio o julio del año que viene. Según el presidente catalán, debe ser un referéndum vinculante que cumpla con los «estándares aceptados en el mundo en términos de participación, validación de resultados y todas las garantías» porque solo, si es un mecanismo seguro y veraz, llegará el reconocimiento internacional».

El peso de la ley

Este anuncio ha tenido ya una respuesta del ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, quien ha asegurado que referéndum independentista, ya sea pactado o no, es ilegal y que, por tanto, caerá «todo el peso de la ley» sobre quien cometa cualquier irregularidad en este sentido.

«Una consulta pactada no existe en nuestro ordenamiento jurídico. La clave está en la soberanía nacional, que reside en todos los españoles, no sólo en una parte», ha afirmado Catalá, en declaraciones a RNE, después de que Puigdemont hablara ayer de referéndum pactado como solución al problema catalán. «Nunca va a ser posible, con la Constitución actual, que una parte decida lo que quiere ser. Lo decidimos todos. Puigdemont no tiene capacidad para hacer lo que él considere; todos estamos sometidos a las reglas del juego», ha subrayado.