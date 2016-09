Sánchez urge a Podemos y Cuidadanos a «levantar los vetos»

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha urgido este sábado a los líderes de Podemos y Ciudadanos, Pablo Iglesias y Albert Rivera, respectivamente, a "levantar los vetos", toda vez que España "necesita un gobierno", pero que sea "limpio, decente, dialogante, creíble y social".

"Se presentaron para regenerar la política y hoy, con sus votos cruzados, están bloqueando esa regeneración", ha advertido el líder socialista en una comida-mitin en la localidad coruñesa de Cerceda, para, ante medio millar de personas, incidir en hay que trabajar para "sacar adelante un gobierno reformista". "¡Que falta hace!", ha apostillado.

Pero más allá de esa "responsabilidad" que ha atribuido a Podemos y C's, por "no ser ni siquiera capaces de sentarse" juntos, lo que ha dejado claro es que "el abecedario de la corrupción" que supone el PP ("a de Arístegui, b de Bárcenas o de Baltar...", ha enumerado) no tendrá el apoyo del PSOE porque sus planteamientos son opuestos.

En este sentido, tras puntualizar que su negativa a apoyar la investidura de Rajoy "no es una cuestión personal" y sostener que su postura es en contra de "la corrupción, la desigualdad y el desempleo", Sánchez ha esgrimido que se debe a "los socialistas y progresistas" que le votaron para "cambiar" al PP.

"Mi responsabilidad es con vosotros", ha proclamado el jefe de filas del PSOE, entre aplausos de los asistentes, tras aseverar que, en su caso, dice "lo mismo antes y después de la campaña". Por tanto, ha abogado por mandar al PP a la oposición "para que se renueve y se limpie de corrupción".

«Responsabilidad de Rajoy»

En la misma línea, ha recordado que su formación se mantuvo en "un escrupuloso silencio" después de los comicios del 26 de junio, a fin de dar al PP la posibilidad de que "articulase una mayoría" que permitiese su investidura.

"No criticamos ni sus tiempos, que fueron bastante dilatados; ni que se reuniera con independentistas, a los que ellos llaman nacionalistas", ha ejemplificado, pero ha incidido en que no puede tildarse de "irresponsable" no apoyar a un gobierno en el que uno "no cree".

Es más, ha apuntado que fueron "contadas" las veces que un presidente del Gobierno de España contó con mayoría absoluta, lo que supone que en la mayoría de ocasiones -con Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero- hubo que sellar pactos.

Por tanto, Pedro Sánchez ha concluido que "lo que ocurre por primera vez ahora" es que "la primera fuerza parlamentaria es incapaz de articular una mayoría suficiente". "Es responsabilidad exclusiva de Mariano Rajoy, no del PSOE", ha sentenciado.