El Gobierno confirma que De Guindos no irá al pleno del Congreso para explicar el 'caso Soria'

El Gobierno confirma que el ministro de Economía, Luis de Guindos, no asistirá al pleno urgente del Congreso para informar sobre el nombramiento y la renuncia de José Manuel Soria a su candidatura al Banco Mundial. El Ejecutivo sostiene la misma postura que en la pasada legislatura: estando en funciones no hay razón para someterse al control de las Cortes. “La Cámara no está para que se convierta en el escenario de precampaña de unas siguientes elecciones”, ha zanjado la vicepresidenta tras el Consejo de Ministros.

De Guindos, por lo tanto, acudirá exclusivamente a la Comisión de Economía. El PP ya ha solicitado que comparezca en ese marco para explicar lo ocurrido, y será ahí, y no en el centro del hemiciclo, donde liquide el 'caso Soria'. Recuerda Soraya Sáenz de Santamaría que el conflicto sobre si en este momento transitorio el Ejecutivo debe atender las exigencias de los grupos parlamentarios está pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional. Y argumenta que, mientras tanto, no debe “prevalecer el criterio de una de las partes”.

Desde la Moncloa se denuncia el “uso un tanto llamativo” de los mecanismos del Congreso. Según la número dos de Mariano Rajoy, desde que fueron constituidas las Cortes se han llegado a presentar hasta 60 peticiones de comparecencia en pleno o en comisión a miembros del Gobierno en funciones y que afectan a asuntos, asegura, también de otros ejecutivos. “No sé si nosotros somos los más idóneos para explicar el 'impeachment' (proceso de destitución) de la dirigente brasileña Dilma Rousseff o los problemas que puedan tener en otros Estados ribereños del Mediterráneo”, ha ironizado.

Conflicto interno

La exposición extensa de la postura del Gobierno choca con la brevedad al contestar sobre quién fue el responsable de la designación de Soria: “Se informará en comisión”. Sáenz de Santamaría deja en manos del ministro de Economía las aclaraciones sobre este punto.

La polémica surgió hace unos días cuando en el Gobierno comenzó a especularse sobre si el nombramiento dependió de Rajoy o De Guindos, y dejó al descubierto los grupúsculos existentes en el Ejecutivo. Lo importante, según la vicepresidenta, es que el exministro de Industria finalmente renunció. Y tampoco ha querido ahondar en si pudo evitarse la controversia que generó la candidatura. “Uno a veces, en estas circunstancias, no siempre es capaz de evaluar las implicaciones que puedan tener, hay ciudadanos que desconocían que existía ese puesto y ha tenido una relevancia pública importante. ¿Era o no previsible? Pues tampoco sé qué decirle porque lo que a veces lo es, otras no lo es”, ha replicado.

Mucho se llegó a especular en la pasada legislatura, cuando Soria abandonó el Gobierno tras aparecer en los 'papeles de Panamá', sobre si la vicepresidenta, sin especial sintonía con él, estuvo detrás de la dimisión. Hoy ha decidido agradecer el gesto de su segunda marcha. “Cuando uno hace las cosas pensando en sus compañeros -ha señalado-, sus compañeros se lo tenemos que poner en valor”.