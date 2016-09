Iglesias prevé propuestas mucho mejores que la de Maestre para Podemos Madrid

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha mostrado su convencimiento de que en el proceso de renovación del partido en Madrid "va a haber muchas propuestas" y "mejores" que la presentada por la portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y Tania Sánchez, incluidas las que pueda presentar el senador Ramón Espinar.

De esta forma, Iglesias en declaraciones a los periodistas en el Congreso ha dado por hecho que Espinar competirá con Maestre por la dirección de Podemos en Madrid, al tiempo que ha dicho querer mantener su neutralidad como secretario general del partido, cargo por el que debe mantener una "distancia prudencial", ha asegurado.

Sin embargo, si ha alertado de que la clave en este proceso de discusión abierto en Podemos Madrid "no son los nombres ni las fotografías", sino las propuestas.

Y preguntado por una posible candidatura de Espinar, ha respondido: "Desde luego no comparto a quienes anteponen nombres y fotografías a las propuestas, estoy convencido de que otros compañeros como Ramón Espinar y otros serán capaces de hacer propuestas que avancen hacia un debate mucho más interesante con la gente de los círculos de Madrid".

Los círculos deben protagonizar el proceso

En este sentido, ha recalcado que son los círculos quienes tienen que protagonizar este proceso. "En cualquier caso, insisto en que tengo que mantener una distancia prudencial, pero creo que he sido más que explicito con ustedes", ha admitido Iglesias a los periodistas.

Tampoco ha querido pronunciarse sobre el proceso de Madrid, el número dos del partido, Íñigo Errejón, al argumentar en rueda de prensa que como portavoz de Unidos Podemos en el Congreso no debe intervenir en los debates autonómicos, que competen al conjunto de los inscritos.

No obstante, ha aprovechado para defender los procesos y "debates abiertos" en Podemos y rechazar las interpretaciones que atribuyen al "sector errejonista" el lanzamiento de la plataforma en la que están Rita Maestre y el portavoz de la Asamblea de Madrid, José Manuel López -ambos considerados próximos a Iñigo Errejón-.

«Procesos democráticos»

"Nosotros tenemos procesos abiertos de debate, en el que se contrastan ideas y la gente elige con su voto en primarias los compañeros que se ponen al frente".

Errejón recuerda así que serán las primarias las que decidan si la plataforma de Maestre u otras, incluida la que previsiblemente presentará Espinar, serán las encargadas de pilotar el partido en Madrid en un futuro.

"Eso no son guerras, eso no son desafíos, eso no son crisis, esos son procesos democráticos de debate abierto. Nos enorgullecemos de tenerlo y la palabra le corresponde al conjunto de los madrileños", ha concluido.