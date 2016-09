El eco de la Diada se siente en Euskadi

Las complicidades entre los sectores independentistas catalán y vasco son evidentes. Tanto es así que el apoyo trasciende más allá de sus fronteras. Esta semana se acortará la distancia entre Euskadi y Cataluña. La cercanía de la Diada ha llevado a la Asamblea Nacional Catalana a preparar actos en las ciudades en las que tiene tiene repartidas sus sedes. Bilbao acoge este jueves un encuentro entre un representante de su organización y uno de Gure Esku Dago mientras que Donostia es el lugar escogido para hacer este sábado una réplica de los actos que tendrán lugar el 11 de septiembre. «Una parte de ambas sociedades ha tenido anhelos similares a lo largo de la historia, y existe una buena relación», comenta Montse Daban, miembro del Secretariado Nacional de la ANC y coordinadora internacional. Además de en el País Vasco, con motivo de la Semana Catalana se han organizado actos en ciudades como Róterdam, Zúrich, Nueva York y Londres.

El edificio de la Bolsa ha sido el lugar escogido en Bilbao para organizar este jueves un encuentro entre Angel Oiarbide, portavoz de Gure Esku Dago, y Hadar Ayxandri, del secretariado nacional de la ANC y que «conoce bien la realidad de Euskal Herria». Se espera que asistan catalanes residentes en la villa y, sobre todo, «vascos vinculados con el derecho a decidir, pero no necesariamente independentistas». Aunque en ciudades como Londres está previsto que los actos sean en catalán, en este caso, las intervenciones serán en castellano. La mesa redonda comenzará a las 19.00 horas.

Celebración del día de Sant Jordi en el Boulevard de San Sebastián. ANC

Por otro lado, la manifestación prevista en Cataluña con motivo de la Diada tendrá su réplica en San Sebastián, aunque 24 horas antes. La ANC ha decidido cambiar de fecha el acto para evitar que quede eclipsado por la Bandera de la Concha. «Será un acto modesto con la lectura de un discurso en catalán, euskera y castellano. Actuarán unos bertsolaris y glosadors, que también improvisan versos», explica Olaizola.

La red de la ANC se ha ido ampliando hasta desplegarse por los Emiratos Árabes, Australia, Hong Kong, Estados Unidos e Israel. En total suman 40 destinos con sus distintas sedes. Entre sus 'socios' no podían faltar otros territorios con reivindicaciones soberanistas como Irlanda del Norte, Galicia o el propio País Vasco. «La mayoría de miembros son catalanes que viven fuera», explica Francesca Ferreres, del Secretariado Nacional y coordinadora de las asambleas exteriores. Sin embargo, la agrupación, que no está ligada a ningún partido político, también tiene adeptos que nacieron lejos del Mediterráneo. «Una alemana trabaja como representante de prensa internacional. Lis Castro es de origen norteamericano y ha sido candidata a la presidencia varias veces, y Belén Murillo es la responsable en Madrid y nació allí, pero lleva 15 años simpatizando con el movimiento», enumera Montse Daban.

La propia Begotxu Olaizola, coordinadora de la Asamblea Exterior de Euskal Herria, es guipuzcoana. Pasó su adolescencia en Valencia y gracias a esa etapa tiene «una ligazón con la lengua y la cultura» que le llevaron a formar parte de la ANC. Es consciente de que hay una sintonía evidente entre los dos territorios: «Históricamente siempre ha habido una especie de colaboración en mayor o menor medida. Un mirar al otro».

Aún así la elección del País Vasco como uno de los puntos en los que se celebrará la Semana Catalana ha sido algo «relativamente casual». «Se van a realizar actos en aquellas sedes en las que había disponibilidad y medios para organizar algo», explica Adriá Alsina, el jefe de prensa de la ANC. No es la primera vez que la cercanía de la Diada se nota en Bilbao, aunque en esta ocasión tendrá un acento más político. «Normalmente se intenta llegar a un ámbito académico. En Madrid, por ejemplo, donde imaginamos que una manifestación podría llegar a ser contraproducente, hemos hecho charlas en la Universidad Complutense», indica Francesca Ferreres, miembro del Secretariado Nacional y coordinadora de Asambleas Exteriores.

«Estamos bajo la lupa»

Al tratarse de una asamblea exterior pequeña, se organiza por medio de socios, que contribuyen con el pago de una pequeña cuota, y gracias a sus simpatizantes. Las sedes extranjeras están ayudando a dar a conocer la realidad catalana, según aseguran sus miembros. «Somos conscientes de que estamos bajo la lupa. No podemos estar viviendo de instituciones. Nos alimentamos de la sociedad. No queremos adoctrinar ni ser partidistas porque no podemos convencer a quien no quiere pensar como nosotros. Solo informamos a quien quiere saber», aclara Daban.

Además, uno de sus objetivos también es desprenderse de los «prejuicios» de quienes los consideran radicales. «Esa palabra lleva asociada una actitud extrema que nunca se ha visto en ninguna manifestación. El proceso, y la Diada como reflejo popular de esta petición, es un proceso basado en un razonamiento, en una sensatez, no digo que haya una sola sensatez, pero es un razonamiento lógico, dialogado y pacífico», apunta Daban. La ANC asegura que sus manifestaciones son «festivas y reivindicativas», pero que en ellas «no se rompe el mobiliario urbano y todo el que quiere manifestarse con una sonrisa en bienvenido».