Urkullu promete un nuevo Estatuto y se marca como prioridad el empleo

Euskadi no necesita un nuevo estatuto de autonomía. El actual estatuto fue redactado por nuestros padres y abuelos en un momento de muchísima tensión social y política. Fue por ello el mejor texto que una sociedad vapuleada como la vasca ha tenido nunca, ni nunca tendrá. Euskadi no ha conocido la paz y la democracia en doscientos años. De la guerra de independencia pasamos a las carlistadas, a la guerra del 36, a la dictadura de Franco y después a la dictadura de ETA. No sé si somos conscientes del magnífico momento que vivimos ahora. Euskadi es una tierra maravillosa para vivir. ¿Es necesario mancharla con polémicas nacionalistas, impropias de países y tiempos cívicos? El estatuto ha durado cuarenta años, y cuarenta más puede durar sin problemas. Démosle la oportunidad de ser duradero al menos durante varias generaciones. Espero por ello que Urkullu no se lance a modificar el estatuto. Puede abrir una polémica peor que la catalana. ¡Y eso no nos conviene! Necesitamos trabajo, paz, seguridad... No polémicas antipolíticas y antihuamanas.