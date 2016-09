La Junta Electoral del País Vasco ha rechazado el recurso que presentó Ciudadanos contra su exclusión en los debates y en la cobertura informativa de las televisiones públicas, RTVE y EiTB, durante la campaña de las elecciones autonómicas del 25 de septiembre. La Junta Electoral de Euskadi ha considerado que la decisión de ambos medios es acorde con la representatividad de Ciudadanos y respeta el principio de neutralidad informativa.

Ciudadanos recurrió su exclusión de estos medios y el candidato a lehendakari de la formación que lidera Albert Rivera, Nicolás de Miguel, recordó que este partido es la cuarta fuerza política de España. Sin embargo, la Junta Electoral de Euskadi argumenta que, en el caso de EiTB, Ciudadanos no es lo que se denomina "un grupo político significativo" al no haber obtenido un número de votos superior al 5 % de los emitidos en Euskadi, por lo que "su no inclusión en los debates respeta los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa".

En cuando a RTVE, señala que lo dispuesto por este medio "supone una razonable adaptación del baremo legal de espacios gratuitos a los tiempos de desconexión territorial con que cuenta". "La propuesta es neutral por cuanto respeta la proporcionalidad establecida en la ley y afecta en la misma medida a todas las candidaturas interesadas, al reducir a la mitad en todos los casos los tiempos máximos" previstos por la legislación, señala la Junta Electoral.

Añade que esa reducción del tiempo de los espacios gratuitos ha sido adoptada por la Junta Electoral Central, cuenta con el precedente de las anteriores elecciones al Parlamento Vasco de 2012 y además ha sido asumida por unanimidad por el Comité de Radio y Televisión.