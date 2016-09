Alonso espera que el apoyo al PP en Euskadi mande un mensaje a los españoles

Alfonso Alonso, candidato del PP a lehendakari, ha apelado a los 150.000 vascos que votaron al Partido Popular el pasado 26 de junio a que vuelvan a hacerlo en las elecciones autonómicas vascas para enviar un mensaje «claro» al conjunto de los españoles.

Alonso y el portavoz del PP en el Parlamento Europeo Esteban González Pons han clausurado hoy un foro europeo sobre los 'Retos de la Unión Europea del siglo XXI', organizado por el PP en Vitoria.

El presidente de los populares vascos se ha referido al hecho de que España no pueda tener una participación «plena y mucho más útil» en Europa mientras no se ponga en marcha el nuevo Gobierno y ha advertido de que «el problema de España se llama Sánchez y (su frase) no es no».

«La situación es insostenible y causa ansiedad de manera creciente en la calle», ha lamentado Alonso, quien ha ahondando en la búsqueda de culpables a la situación de bloqueo que vive la política y ha dicho que «el problema de España son todos aquellos que siguen la estela de Sánchez y la posición de bloqueo del PSOE».

Alonso ha opinado que el enfado que siente la ciudadanía llega también a Euskadi y ha reprochado al lehendakari y candidato a la reelección, Iñigo Urkullu, que siga los pasos de Sánchez «porque se aprovecha de él en el País Vasco en su proyecto de ocupar todo el poder».