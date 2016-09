Podemos Euskadi propone ampliar la RGI y crear una «policía especial contra el fraude fiscal»

Soy autónomo y gano 700 euros al mes después de gastos. Trabajo, pago y vivo en A.....Pienso votar a Podemos precisamente por lo que ha dicho sobre la RGI. Este sistema hace tiempo que no sirve a una gran mayoría de la clase trabajadora. Podemos es como echar gasolina al fuego y un acelerante perfecto para acelerar la decadencia en la que llevamos metidos casi una decada. Cuanto antes reviente el sistema mejor, estoy arto, cansado y agotado de este agonía hacia ningun lugar. SI PODEMOS.....por favor ganar y reventar el sistema ya no tengo nada que perder...

Prometer está muy bien.. pero luego otra es cuando se está ya en la poltrona que no hay nada de lo prometido..Porque como no lo saquen de debajo de las piedras...

Populismo en estado puro, prometen sabiendo que no van a cumplir, también prometieron acabar con los desahucios, con la pobreza, con el enchufismo, con las reuniones secretas, son los pactos subterráneos, etc.. y ta vemos lo que han hecho en las ciudades donde gobiernan.

Vale, ya sabemos lo que piensa Pili Zabala, subidas de impuestos a trabajadores, autónomos y Pymes de Euskadi para aumentar la RGi.

un par de preguntas a este respecto: 1-si mañana vienen a Euskadi los 120 inmigrantes que han saltado la valla en Melilla, ¿Les damos la RGI? Cumplirían el criterio de exclusión social, 2-Si mañana un cobrador de RGI comete un atentado o un acto delictivo, ¿ Le debemos retirar la RGI? ¿De quién sería la responsabilidad solidaria de dicho acto? ¿Quizás de quien lo sustenta económicamente? ; En Dinamarca y resto de países no se dan ayudar vitalicias a alguien que no conoce ni el idioma ni es empleable ya que, ¿Qué motivación tiene dicha persona para ir a otra región a buscar trabajo si aquí por no hacer nada gana un sueldo mas que interesante? Por otra parte, en estos países que cita, se expulsa a gente que en un plazo de tiempo no a encontrado trabajo y se obliga a algo tan sencillo como estar dado de alta en la Seg.Social (se evitan los trabajos en negro) para ser atendido en los hospitales.3- ¿Cuál sería el limite de la partida de RGI? ¿Infinito?...Repartir pobreza quizás no sea la mejor solución, quizás generando riqueza y haciendo que nuestras empresas y jóvenes, a través de inversión en dichas políticas, sean más competitivos sí.