El PSOE andaluz ve «inviable» un pacto con Podemos y Ciudadanos, y pide a Sánchez que «no engañe»

Estoy leyendo este articulo y me tengo que pellizcar para asegurarme que esto no es una pesadilla, ahora despues de negarse a calquier tipo de pacto para que halla gobierno en España(que no sea el de Sanchez claro) salen estos..... digamos srs diciendo lo que dicen y no diciendolo antes, esto es de locura, estando de acuerdo en que el principal problema es Rajoy, por la situacion a que ha llevado a la clase trabajadora, la poca personalidad, su sumisiòn total y absoluta a los designios del gran capital representado por la UE, nos han llevado a donde estamos, pero lo del PSOE es impresentable, saben de sobra que solo pueden gobernar si es con el apoyo de Podemos y todos los partidos nacionalistas, y en eso estan....algunoss otros no sabemos donde estan... otros hablan a balon pasado, Dios que pais, pobre PSOE, Pobre PP y pobres ciudadanos que votamos, ¿ y ahora que me pregunto?