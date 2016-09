Urkullu llama a los vascos a «blindar Euskadi» ante la inestabilidad política e institucional de España

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha manifestado este domingo en San Sebastián que no está dispuesto a que los mismos líderes políticos que son culpables de la inestabilidad política que reina hoy en España vengan a Euskadi a darnos lecciones sobre lo que tenemos que hacer. Por ello, el candidato jeltzale a la reelección ha llamado este domingo en Donostia a los vascos y a las vascas a “blindar Euskadi” del caos político que, a su juicio, se ha instalado el Estado. “La situación política de inestabilidad en España va a tener su impacto durante los próximos meses", ha asegurado. "Sin Gobierno, sin presupuesto, sin medidas económicas y sociales se aceleran las consecuencias negativas y Euskadi no puede caer en la tensión y la confrontación de España. Tenemos que blindar Euskadi ante la inestabilidad política e institucional de España”, ha afirmado Urkullu en una declaración ante los medios de comunicación que ha realizado en los jardines de Alderdi Eder.

«Vienen con recetas y promesas»

Urkullu ha denunciado un hecho que considera inaudito e incongruente: "Quienes no son capaces de solucionar los problemas de su nación, España, vienen a Euskadi a impartir lecciones sobre lo que los vascos y las vascas debemos hacer. “Han comenzado las visitas a Euskadi de los responsables políticos españoles. Vienen con recetas y promesas. Sinceramente, no nos pueden dar lecciones. Son responsables de la situación de confrontación y desgobierno en España. No traen soluciones. No van a ayudar a que Euskadi mire al futuro y siga avanzando por la senda de la estabilidad, el acuerdo y el crecimiento”, ha alertado.

Para acabar, y coincidiendo con el ambiente que se respira este domingo en Donostia con motivo de la disputa de la Bandera de La Concha, Urkullu ha querido recordar que “Gipuzkoa bate records de turismo, actividad cultural y exportaciones". "El Alcalde, Eneko Goia, y el Diputado General, Markel Olano, están centrados en sacar adelante la ciudad y el territorio día a día. Ha quedado atrás la confrontación, la crispación, la falta de apoyo a la empresa. Hoy compartimos una forma de gobernar con estabilidad, acuerdo y colaboración", ha concluido el lehendakari.